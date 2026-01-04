 2025-12-17T10:26:01.779Z

LIVE: Die Endrunde der inoffiziellen Herner Hallen-Stadtmeisterschaft

Der Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal ist die jährliche inoffizielle Hallen-Stadtmeisterschaft in Herne.

Der SV Sodingen hat wieder alle "Hochkaräter" der Stadt eingeladen, um sich zu duellieren. Im vergangenen Jahr triumphierte die SpVgg Horsthausen im Finale gegen den DSC Wanne-Eickel.

FuPa Westfalen ist im Live-Ticker dabei.

