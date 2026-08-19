+++ LIVE +++ Die Auslosung im WFV-Pokal

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am heutigen Mittwoch, 19. August, um 15.15 Uhr findet in der WFV-Geschäftsstelle die Achtelfinal-Auslosung im WFV-Pokal der Männer statt. Alles rund um die Auslosung gibt es hier im ständig aktualisierten Liveticker.

Zu Gast bei der Auslosung ist der Kapitän des amtierenden Titelträgers, Volkan Celiktas vom Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des WFV-Verbands-Spielausschusses Matthias Harzer wird er die Lose für die Runde der letzten 16 Teams im Wettbewerb ziehen.

Qualifiziert haben sich dafür der Drittligist SG Sonnenhof Großaspach, die Regionalligisten Stuttgarter Kickers, SGV Heilbronn-Freiberg, SSV Ulm 1846 Fußball, VfR Aalen, die Oberligisten FV Ravensburg, SSV Reutlingen, 1. FC Normannia Gmünd, TSG Balingen, die Verbandsligisten FSV Hollenbach, Sportfreunde Schwäbisch Hall, TSV Ehningen, die Landesligisten TSGV Waldstetten, VfL Nagold, SSG Ulm und der Bezirksligist SG Bettringen.