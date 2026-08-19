 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

+++ LIVE +++ Die Auslosung im WFV-Pokal

Im Liveticker: Die Auslosung für das Achtelfinale im WFV-Pokal.

von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Am heutigen Mittwoch, 19. August, um 15.15 Uhr findet in der WFV-Geschäftsstelle die Achtelfinal-Auslosung im WFV-Pokal der Männer statt. Alles rund um die Auslosung gibt es hier im ständig aktualisierten Liveticker.

Zu Gast bei der Auslosung ist der Kapitän des amtierenden Titelträgers, Volkan Celiktas vom Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des WFV-Verbands-Spielausschusses Matthias Harzer wird er die Lose für die Runde der letzten 16 Teams im Wettbewerb ziehen.

Qualifiziert haben sich dafür der Drittligist SG Sonnenhof Großaspach, die Regionalligisten Stuttgarter Kickers, SGV Heilbronn-Freiberg, SSV Ulm 1846 Fußball, VfR Aalen, die Oberligisten FV Ravensburg, SSV Reutlingen, 1. FC Normannia Gmünd, TSG Balingen, die Verbandsligisten FSV Hollenbach, Sportfreunde Schwäbisch Hall, TSV Ehningen, die Landesligisten TSGV Waldstetten, VfL Nagold, SSG Ulm und der Bezirksligist SG Bettringen.

+++

In Kürze startet die Auslosung. Wir halten euch hier im Liveticker auf dem Laufenden.

Noch etwas Geduld, Es geht bald los.

Die Auslosung hat begonnen.

Die etwas verlängerte Begrüßung läuft.

Wir sind gespannt, welche Paarungen ausgelost werden.

Gespielt werden soll laut Rahmenterminplan am Mittwoch, 02.09.2026, um 17.15 Uhr.

Die erste Paarung lautet:

TSGV Waldstetten - Stuttgarter Kickers

Weiter geht es:

TSV Ehningen - SG Sonnenhof Großaspach

TSG Balingen - SSV Ulm 1846 Fußball

FV Ravensburg - SSV Reutlingen

Die ersten vier interessanten Spiele sind gezogen.

Losfee Volkan Celiktas sagt zum Großaspacher Los: "Wir freuen uns darauf."

Weiter geht es.

1. FC Normannia Gmünd - SGV Heilbronn-Freiberg

SG Bettringen - VfL Nagold

Sportfreunde Schwäbisch Hall - VfR Aalen

SSG Ulm - FSV Hollenbach

Damit stehen die Paarungen des Achtelfinales fest.

Die Auslosung ist somit beendet.

Wir danken euch fürs Mitlesen und wünschen euch einen schönen Mittwoch.

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