 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

LIVE: Die Aufstiegsspiele im überkreislichen Fußball an Fronleichnam

Zwei Westfalenliga-Aufsteiger werden an Fronleichnam ermittelt.

von red · Heute, 10:31 Uhr · 0 Leser
Kirchlengern sicherte sich am letzten Spieltag doch noch Platz 2 in der Landesliga Staffel 1.
Kirchlengern sicherte sich am letzten Spieltag doch noch Platz 2 in der Landesliga Staffel 1. – Foto: Niklas Gessat

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Relegation LL Westf.
Relegation BZL Westf.
K.F. Sharri
BW Huckarde
Hörder SC

Die Aufstiegsrunden der Bezirksliga- und Landesliga-Vizemeister beginnen. Schon heute Abend stehen zwei weitere Aufsteiger zur Westfalenliga fest.

In den A-Ligen werden zwei Aufsteiger zur Bezirksliga wegen Punktgleichheit per Entscheidungsspiel ermittelt und die reguläre Aufstiegsrelegation unter den Kreisen Paderborn, Bielefeld, Siegen, Unna/Hamm, Dortmund und Gelsenkirchen steht an.

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Der Überblick:

Aufstiegsrunde zur Westfalenliga

Die Sieger steigen auf, die Verlierer bekommen am Sonntag, den 7. Juni, eine "zweite Chance".

FC RW Kirchlengern (LL1) - SpVg Emsdetten 05 (LL4) beim TSV Victoria Clarholz

Heute, 15:00 Uhr
FC RW Kirchlengern
FC RW KirchlengernFC RW Kirchlengern
SpVg Emsdetten 05
SpVg Emsdetten 05SpVg Emsdetten 05
2
0
Abpfiff

Germania Salchendorf (LL2) - VfL Kamen (LL3) beim RSV Meinerzhagen

Heute, 15:00 Uhr
Germania Salchendorf
Germania SalchendorfGermania Salchendorf
VfL Kamen
VfL KamenVfL Kamen
1
2
Abpfiff

SpVg Emsdetten 05 (LL4) - Germania Salchendorf (LL2) bei der SpVg Hagen 11

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SpVg Emsdetten 05
SpVg Emsdetten 05SpVg Emsdetten 05
Germania Salchendorf
Germania SalchendorfGermania Salchendorf
15:00

Aufstiegsrunde zur Landesliga

Die zwölf Bezirksliga-Vizemeister ermitteln einen Aufsteiger (Termine 4.6., 7.6., 11.6. und 14.6.)

1. Runde

KF Sharri (BL8) - SuS Stadtlohn (BL11) bei der DJK SpVgg Herten

Heute, 15:00 Uhr
K.F. Sharri Dortmund
K.F. Sharri DortmundK.F. Sharri
SuS Stadtlohn
SuS StadtlohnSuS Stadtlohn
0
n.V.
1
Abpfiff

VSV Wenden (BL5) - TuS Lipperreihe (BL2) in Werl beim SV Hilbeck

Heute, 15:00 Uhr
VSV Wenden
VSV WendenVSV Wenden
TuS Lipperreihe
TuS LipperreiheLipperreihe
0
2
Abpfiff

FC Castrop-Rauxel (BL10) - SC Greven 09 (BL12) beim FC Marl

Heute, 15:15 Uhr
FC Castrop-Rauxel
FC Castrop-RauxelFC Castrop-Rauxel
SC Greven 09
SC Greven 09SC Greven 09
2
1
Abpfiff

FC Dahl/Dörenhagen (BL3) - SV Ararat Gevelsberg (BL6) in Bad Westernkotten

Heute, 15:00 Uhr
FC Dahl/Dörenhagen
FC Dahl/DörenhagenFC Dahl/Dörenhagen
Ararat Gevelsberg
Ararat GevelsbergArarat Gevelsberg
0
2
Abpfiff

Viertelfinale

BV Stift Quernheim (BL1) - Beckumer SpVg (BL7) beim FSC Rheda

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
BV Stift Quernheim
BV Stift QuernheimBV Stift Quernheim
Beckumer SpVg
Beckumer SpVgBeckumer SpVg
15:00live

SV Horst-Emscher (BL9) - SuS Stadtlohn (BL11)

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Horst-Emscher 08
SV Horst-Emscher 08SV Horst-Emscher 08
SuS Stadtlohn
SuS StadtlohnSuS Stadtlohn
15:00

SV Brilon (BL5) - TuS Lipperreihe (BL2)

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV 20 Brilon
SV 20 BrilonSV 20 Brilon
TuS Lipperreihe
TuS LipperreiheLipperreihe
15:00

Ararat Gevelsberg (BL6) - FC Castrop-Rauxel (BL10)

Kreisliga A Arnsberg

Spiel um Platz 1 wegen Punktgleichheit. Der Sieger steigt in die Bezirksliga auf. (Spielort: TuS Sundern)

Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr
SG Herdringen/Müschede
SG Herdringen/MüschedeSG Herdringen/Müschede
SV Affeln 28
SV Affeln 28SV Affeln 28
16:00

Kreisliga A Höxter

Spiel um Platz 1 wegen Punktgleichheit. Der Sieger steigt in die Bezirksliga auf. (Spielort: Brakel, Waldkampfbahn Gehrden)

Heute, 18:00 Uhr
SV 21 Bonenburg
SV 21 BonenburgSV Bonenburg
SG Erkeln/Hembsen
SG Erkeln/HembsenSG Erkeln/Hembsen
6
n.E.
4
Abpfiff

Kreisliga A Unna/Hamm

Der Sieger des Meister-Duells steigt auf, der Verlierer nimmt an der Aufstiegsrelegation teil. (Spielort: BSV Heeren in Kamen)

Heute, 17:00 Uhr
TuS Uentrop
TuS UentropTuS Uentrop
SV Blau-Weiß Alstedde
SV Blau-Weiß AlsteddeBW Alstedde
7
n.E.
5
Abpfiff

Kreisliga A Dortmund

Der Sieger des Vizemeister-Duells nimmt an der Aufstiegsrelegation teil. (Spielort: SV Brackel 06)

Heute, 15:00 Uhr
DJK Blau-Weiß Huckarde
DJK Blau-Weiß HuckardeBW Huckarde
Hörder SC
Hörder SCHörder SC
0
7

Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga (Hin- und Rückspiel)

Vizemeister KLA Siegen - Verlierer Meister-Duell KLA Unna/Hamm

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/WildenSG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden
SV Blau-Weiß Alstedde
SV Blau-Weiß AlsteddeBW Alstedde
15:00

Vizemeister KLA Gelsenkirchen - Sieger Vizemeister-Duell KLA Dortmund

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
Eintracht Erle
Eintracht ErleEintr. Erle
Hörder SC
Hörder SCHörder SC
15:00

Vizemeister KLA Paderborn - Vizemeister KLA Bielefeld

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
TuRa Elsen
TuRa ElsenTuRa Elsen
TuS Jöllenbeck
TuS JöllenbeckTuS Jöllenbeck
15:00

Hinweis: Die Sieger steigen in die Bezirksliga auf. Das Rückspiel findet am 14. Juni statt.

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Alstedde
SV Blau-Weiß AlsteddeBW Alstedde
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/WildenSG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden
15:00

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
Hörder SC
Hörder SCHörder SC
Eintracht Erle
Eintracht ErleEintr. Erle
15:00

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
TuS Jöllenbeck
TuS JöllenbeckTuS Jöllenbeck
TuRa Elsen
TuRa ElsenTuRa Elsen
15:00live