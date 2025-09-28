Live: DFV 08 im Derby gegen Buchholz gefordert, FCNV gegen Rhenania

Jeweils vier Gegentore kassierten die Spvgg Meiderich 06/95 und die GSG Duisburg am Freitagabend, wodurch sie weiter tief im Tabellenkeller feststecken. Der 1. FC Styrum konnte sich derweil im Klassement verbessern, wie auch der VfL Repelen, der nun in der Spitzengruppe etabliert ist. Am Samstag gewann der SV Genc Osman bei Dinslaken 09. Die Top-Teams um den FC Neukirchen-Vluyn und Duisburger FV 08 sind am Sonntag im Einsatz.

Für die Spvgg Meiderich 06/95 läuft es weiter einfach nicht rund. Im Kellderduell gegen den 1. FC Styrum setzte es eine 1:4-Niederlage, wodurch die Meidericher weiter sieglos das Tabellenende schmücken. So hätte es aber gar nicht kommen müssen. Tobias Freiwald erzielte nach 21 Zeigerumdrehungen das 1:0 für 06/95, doch das sollte nur kurze Zeit Bestand haben, da Muhammad Naif keine drei Minuten später den Ausgleich erzielen konnte (24.). In der Folge war es eine ausgeglichene Partie, die auch nach dem Seitenwechsel weitestgehend auf Augenhöhe geführt wurde. Doch dann kam die Schlussphase. Murat Ergin besorgte das 2:1 für Styrum (74.), Celal Karabudak (80.) und Ergin (83.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe.

Der VfL Repelen hat sich durch einen klaren 4:0-Erfolg gegen die GSG Duisburg in der Spitzengruppe der Liga festgesetzt. Amar Pilavdzic (22.), Yassin Ait Dada (40.), Robin Rasche (51.) sowie Arjeton Krasniqi (90.) erzielten die Tore für den VfL. Die GSG steht mit vier Punkten aktuell auf einem Abstiegsplatz. Am Samstag setzte sich der SV Genc Osman mit 4:2 bei SuS 09 Dinslaken durch und kletterte im Klassement weiter nach oben. Ahmet Efe Aris (12./54.), Mert Yagci (64.) und Osman Simsek (76.) trafen für Genc, mit einem Doppelpack konnte Stefan Frieler zwischenzeitlich ausgleichen (56./59.)