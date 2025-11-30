Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Der FC Büderich ist im Derby gefordert. – Foto: Jochen Classen
Live: Derbyzeit in der Oberliga Niederrhein
Schwalben gegen ETB, TSV gegen Büderich - packende Derbys gibt es am Oberliga-Sonntag.
Nach packenden Duellen am Freitagabend und einem souveränen Sieg der Sportfreunde Baumberg am Samstag geht es in der Oberliga Niederrhein am Sonntag mit interessanten Begegnungen weiter. Unter anderem stehen die Derbys zwischen dem TSV Meerbusch und FC Büderich sowie der SpVg Schonnebeck und dem ETB Schwarz-Weiß Essen an. Diese Paarungen gibt es außerdem.
Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.