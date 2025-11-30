 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
Der FC Büderich ist im Derby gefordert.
Der FC Büderich ist im Derby gefordert. – Foto: Jochen Classen

Live: Derbyzeit in der Oberliga Niederrhein

Schwalben gegen ETB, TSV gegen Büderich - packende Derbys gibt es am Oberliga-Sonntag.

Nach packenden Duellen am Freitagabend und einem souveränen Sieg der Sportfreunde Baumberg am Samstag geht es in der Oberliga Niederrhein am Sonntag mit interessanten Begegnungen weiter. Unter anderem stehen die Derbys zwischen dem TSV Meerbusch und FC Büderich sowie der SpVg Schonnebeck und dem ETB Schwarz-Weiß Essen an. Diese Paarungen gibt es außerdem.

________

Liveticker: TSV Meerbusch - FC Büderich

Heute, 14:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
14:30live

________

Liveticker: SpVg Schonnebeck - ETB SW Essen

Heute, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:00live

________

Liveticker: Blau-Weiß Dingden - VfB Homberg

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:00

________

Liveticker: SC St. Tönis - 1. FC Monheim

Heute, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:30live

________

Liveticker: VfB Hilden - DJK Adler Union Frintrop

Heute, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:30

________________

Das ist der nächste Spieltag

16. Spieltag
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr SV Biemenhorst - Sportfreunde Baumberg
Sa., 06.12.25 16:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Ratingen 04/19
Sa., 06.12.25 18:00 Uhr Holzheimer SG - SV Blau-Weiß Dingden
So., 07.12.25 14:15 Uhr VfB Homberg - SpVg Schonnebeck
So., 07.12.25 14:15 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Kleve
So., 07.12.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - VfB 03 Hilden
So., 07.12.25 15:00 Uhr KFC Uerdingen - TSV Meerbusch
So., 07.12.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SV Sonsbeck
So., 07.12.25 15:30 Uhr FC Büderich - VfL Jüchen-Garzweiler

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

