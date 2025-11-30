Live: Derbyzeit in der Oberliga Niederrhein

Nach packenden Duellen am Freitagabend und einem souveränen Sieg der Sportfreunde Baumberg am Samstag geht es in der Oberliga Niederrhein am Sonntag mit interessanten Begegnungen weiter. Unter anderem stehen die Derbys zwischen dem TSV Meerbusch und FC Büderich sowie der SpVg Schonnebeck und dem ETB Schwarz-Weiß Essen an. Diese Paarungen gibt es außerdem.