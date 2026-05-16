LIVE: Der SC Wiedenbrück schafft den Klassenerhalt, wenn...

Einmal nochmal alles geben, um die Chance auf den Klassenerhalt am Leben zu lassen. – Foto: Imago Images

Regionalligist SC Wiedenbrück ist sportlich in die Oberliga abgestiegen. Der in den vergangenen Wochen viel zitierte letzte Strohhalm "lebt" aber noch. Wenn heute Platz 16 erreicht wird und Fortuna Düsseldorf am morgigen Sonntag in die 3. Liga absteigt, wäre der Klassenerhalt tatsächlich noch geschafft, da die Düsseldorfer U23 aus der Regionalliga zwangsabsteigen muss.

Realistischer als der Direktabstieg ist jedoch, dass Düsseldorf in die Relegation muss. Dann verschiebt sich die Entscheidung auf die Spieltage 22. Mai und 26. Mai. Als Gegner kommen dort Energie Cottbus, MSV Duisburg und RW Essen in Frage.

Die ganz theoretische Chance, dass der SV Rödinghausen in der Regionalliga-Tabelle noch abrutschen kann, haben wir hier aufgrund des mind. 13 Tore besseren Torverhältnisses gegenüber den Konkurrenten außer Acht gelassen.

FuPa Westfalen blickt auf die für Wiedenbrück notwendigen Szenarien: