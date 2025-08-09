LIVE! Der Ball rollt in allen Partien vom Samstag

 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
Paderborn überrollte die Jungböcke.
Paderborn überrollte die Jungböcke. – Foto: Imago Images

Der Ball rollt in allen Partien vom Samstag

Regionalliga West: Dank eines furiosen 5:0-Sieges springt die U21 des SC Paderborn zunächst an die Spitze des Tableaus. Unter anderem der FC Gütersloh könnte am Samstag jedoch wieder vorbeiziehen.

Die U21 des SC Paderborn beeindruckt weiterhin durch erfrischenden Offensivfußball. Das musste die Zweitvertretung des 1. FC Köln nun bei der 0:5-Klatsche am eigenen Leib erfahren. Stefano Marino glänzte mit einem Dreierpack. Am Samstag können die nun nominellen Verfolger wieder zurückschlagen. Unter anderem bekommt es der FC Gütersloh zu tun. Die jeweils ungeschlagenen Fortuna Köln und Borussia Mönchengladbach II treffen aufeinander. Die Sportfreunde Siegen können ihre Frühform gegen die U23 des FC Schalke 04 II bestätigen.

Dreifacher Marino fertigt überforderte Kölner ab

Gestern, 19:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
5
0
Nach rund einer halben Stunde war der Bonn gebrochen. Kerem Yalcin stand bei einem Eckball auf den zweiten Pfosten richtig, um aus kurzer Distanz einzunicken (33.). Wenige Minuten später legten die Hausherren, die bis dahin auch Vorteile in Sachen Ballbesitz verbuchten, noch einmal nach. Stefano Marino – ein Name, der noch häufiger fallen sollte – erhielt auf Höhe der Strafraumgrenze zu viel Platz und schlenzte den Ball gefühlvoll ins Eck (38.). Köln meldete sich in der zweiten Hälfte gelegentlich in der Gefahrenzone des Gegners, unter anderem prüfte Marvin Ajani Keeper Florian Pruhs mit einem Versuch aus der Distanz, doch zielte dabei zu zentral (55.), wenige Momente später kam der eingewechselte Arda Süne dem Torerfolg schon deutlich näher und jagte das Leder mit ordentlich Wucht links am Pfosten vorbei (56.).

Stattdessen klingelte es wieder auf der anderen Seite. Marino schnappte sich die Kugel knapp 30 Metern vom gegnerischen Tor entfernt, zog dynamisch Richtung Sechzehner und vollendete erneut punktgenau ins Eck (58.). Spätestens nach dem Distanzkracher von Stamm war der Deckel drauf (64.). Mit Anbruch der Schlussphase bekam Marino noch die Fußspitze an eine flache Hereingabe dran und springt durch seinen Dreierpack zunächst an die Spitze des ligaweiten Torjägerrankings.

SC Paderborn 07 II – 1. FC Köln II 5:0
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Tim Böhmer, Luis Flörke, Lenny Hennig, Kerem Yalcin, Max Ritter (60. David Stamm), Julius Bugenhagen (83. Marlon Becker), Medin Kojic, Bennit Bröger (77. Travis de Jong), Georg Ermolaev (84. Luca Löwelt), Stefano Marino (77. Fedir Babak) - Trainer: Thomas Bertels
1. FC Köln II: Luis Hauer, Marvin Ajani, Luc Dabrowski (81. Yannick Mausehund), Max Lippert (62. San-Luca Spitali), Mikail Özkan, Emin Kujovic, Patrik Kristal (47. Fayssal Harchaoui), Luca Dürholtz, Safyan Touré, Nilas Yacobi, Luiz Labenz (47. Arda Süne) - Trainer: Evangelos Sbonias
Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 532
Tore: 1:0 Kerem Yalcin (33.), 2:0 Stefano Marino (38.), 3:0 Stefano Marino (59.), 4:0 David Stamm (64.), 5:0 Stefano Marino (76.)

1. FC Bocholt - SC Wiedenbrück

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
1
0

Borussia Mönchengladbach U23 - Fortuna Köln

Heute, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
0
0

Wuppertaler SV - SV Rödinghausen

Heute, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
0
0

Sportfreunde Siegen - FC Schalke U23

Heute, 14:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
0
0

FC Gütersloh - Fortuna Düsseldorf U23

Heute, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
0
0

Sportfreunde Lotte - Borussia Dortmund U23

Morgen, 14:00 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
14:00live

RW Oberhausen - Bonner SC

Morgen, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
14:00live

VfL Bochum U21 - SSVg Velbert

Mo., 11.08.2025, 20:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
20:00live

So geht es am kommenden Spieltag weiter

4. Spieltag
16.08.25 SV Rödinghausen - VfL Bochum II
16.08.25 SC Fortuna Köln - RW Oberhausen
16.08.25 Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Bocholt
17.08.25 Borussia Dortmund II - Wuppertaler SV
17.08.25 SSVg Velbert - Borussia Mönchengladbach II
17.08.25 SC Wiedenbrück - SC Paderborn 07 II
17.08.25 1. FC Köln II - Sportfreunde Siegen
20.08.25 Bonner SC - FC Gütersloh
20.08.25 FC Schalke 04 II - Sportfreunde Lotte

Aufrufe: 09.8.2025, 13:02 Uhr
Markus BeckerAutor