Live: Der 1. FC Bocholt empfängt Schalkes Zweite

Der 1. FC Bocholt empfängt Schalkes Zweite Regionalliga West: Die Gastgeber können mit einem Sieg am Hünting ins Mittelfeld springen.

Der 1. FC Bocholt hat drei seiner jüngsten vier Spiele in der Regionalliga West gewonnen und zuletzt sogar 1:0 beim Top-Aufstiegskandidaten SV Rödinghausen gewonnen. Damit hat sich das Team von Trainer Marcus John auf Platz 13 geschoben, bei einem Spiel weniger als fast alle anderen Teams um Bocholt herum, und hat am Samstag nun die Chance, einen richtigen Sprung ins Liga-Mittelfeld zu machen.

Gegner der Bocholter am Hünting wird am Samstag um 14 Uhr die Zweite des FC Schalke 04 sein, die aktuell Sechseter ist, aber nur genau die einholbaren drei Zähler vor den Bocholtern liegt. Theoretisch wäre sogar möglich, die Schalker zu überholen, dafür wäre allerdings ein 4:0-Sieg vonnöten. Anders als die Bocholter warten die Schalker bereits seit drei Spielen auf einen Sieg, verloren zuletzt in Wattenscheid und holten daheim je einen Punkt gegen Ahlen und Wiedenbrück.