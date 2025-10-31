 2025-10-30T14:25:35.653Z

LIVE! Deichmann bringt Ingolstadt bei Viktoria Köln in Führung

3. Liga: Das Top-Duell des 13. Spieltags steigt beim MSV Duisburg. Der kürzlich auf den zweiten Tabellenrang abgerutschte Aufsteiger misst sich mit dem Vierten, dem VfL Osnabrück. Spitzenreiter FC Energie Cottbus kann unterdessen die Sorgenfalten beim TSV 1860 München vertiefen.

Der Fabellauf des MSV Duisburg hat sein Ende genommen. In den Wochen vor der Winterpause kann das Team von Dietmar Hirsch beweisen, dass es auch bis zum Schluss in der Spitzengruppe mitmischen kann und will. Mit dem Aufeinandertreffen gegen den VfL Osnabrück kommt die nächste Aufgabe wie gerufen. Dabei ist ein gewisser Druck gegeben: Sollten die Duisburger verlieren, bestünde die Gefahr zum ersten Mal in dieser Saison unter die Aufstiegsränge zu rutschen. Logischerweise kann Energie Cottbus den Vorsprung auf mindestens einen der Verfolger vergrößern. Voraussetzung dafür wäre auch der sechste Sieg in Serie, diesmal gegen den TSV 1860 München, der sich trotz hochkarätigem Personals wohl eher um den Klassenerhalt sorgen muss. Den Spieltag eröffnen mit Viktoria Köln und dem FC Ingolstadt zwei klassische Mittelfeldteams. Am Sonntag folgt unter anderem das Aufeinandertreffen des strauchelnden 1. FC Saarbrücken mit Alemannia Aachen.

So läuft der 13. Spieltag in der 3. Liga

Liveticker: Viktoria Köln - FC Ingolstadt

Heute, 19:00 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
0
1

Liveticker: SSV Ulm - VfB Stuttgart II

Morgen, 14:00 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
14:00

Liveticker: FC Erzgebirge Aue - SSV Jahn Regensburg

Morgen, 14:00 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
14:00live

Liveticker: VfL Osnabrück - MSV Duisburg

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
14:00live

Liveticker: TSV Havelse - SV Wehen Wiesbaden

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
14:00live

Liveticker: TSV 1860 München - FC Energie Cottbus

Morgen, 14:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
14:00live

Liveticker: F.C. Hansa Rostock - SC Verl

Morgen, 16:30 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
SC Verl
SC VerlSC Verl
16:30live

Liveticker: TSG 1899 Hoffenheim II - SV Waldhof Mannheim

So., 02.11.2025, 13:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
13:30

Liveticker: Rot-Weiss Essen - 1. FC Schweinfurt

So., 02.11.2025, 16:30 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
16:30live

Liveticker: Alemannia Aachen - 1. FC Saarbrücken

So., 02.11.2025, 19:30 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
19:30live

So geht es weiter

14. Spieltag
07.11.25 MSV Duisburg - SV Waldhof Mannheim
08.11.25 FC Ingolstadt 04 - Rot-Weiss Essen
08.11.25 SSV Ulm 1846 Fußball - F.C. Hansa Rostock
08.11.25 FC Energie Cottbus - VfL Osnabrück
08.11.25 SC Verl - FC Erzgebirge Aue
08.11.25 1. FC Schweinfurt 05 - TSG 1899 Hoffenheim II
08.11.25 1. FC Saarbrücken - TSV Havelse
09.11.25 VfB Stuttgart II - Alemannia Aachen
09.11.25 SSV Jahn Regensburg - TSV 1860 München
09.11.25 SV Wehen Wiesbaden - Viktoria Köln

