LIVE! Deichmann bringt Ingolstadt bei Viktoria Köln in Führung

Der Fabellauf des MSV Duisburg hat sein Ende genommen. In den Wochen vor der Winterpause kann das Team von Dietmar Hirsch beweisen, dass es auch bis zum Schluss in der Spitzengruppe mitmischen kann und will. Mit dem Aufeinandertreffen gegen den VfL Osnabrück kommt die nächste Aufgabe wie gerufen. Dabei ist ein gewisser Druck gegeben: Sollten die Duisburger verlieren, bestünde die Gefahr zum ersten Mal in dieser Saison unter die Aufstiegsränge zu rutschen. Logischerweise kann Energie Cottbus den Vorsprung auf mindestens einen der Verfolger vergrößern. Voraussetzung dafür wäre auch der sechste Sieg in Serie, diesmal gegen den TSV 1860 München, der sich trotz hochkarätigem Personals wohl eher um den Klassenerhalt sorgen muss. Den Spieltag eröffnen mit Viktoria Köln und dem FC Ingolstadt zwei klassische Mittelfeldteams. Am Sonntag folgt unter anderem das Aufeinandertreffen des strauchelnden 1. FC Saarbrücken mit Alemannia Aachen.