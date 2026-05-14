Live: Das Essener Kreispokal-Finale zwischen zwei Landesligisten

Olaf Rehmann, Trainer der SG Essen-Schönebeck, machte jüngst nach der 1:3-Pleite gegen den SV Budberg deutlich, dass anstehende Kreispokalfinale gegen den ESC Rellinghausen im Vergleich zum Liga-Endspurt eher von sekundärer Bedeutung sei. Der Übungsleiter kritisierte im Zuge dessen auch die Ansetzung des Endspiels. Auch für den ESC ist zumindest rechnerisch noch der Aufstieg im Spiel. Stellt sich nun die Frage, mit welchem Personal die beiden Kontrahenten antreten werden.
Beide Teams hatten nämlich schon mit dem Einzug ins Halbfinale ihr Ticket für den Niederrheinpokal sicher. Für die SGS ist allerdings die Ligazugehörigkeit nach einer sieben Spiele andauernden Sieglosserie akut in Gefahr. Die direkten Abstiegsplätze sind nur noch zwei Punkt entfernt. Gerade am Sonntag steht für die Schönebecker mit dem Duell gegen die fast schon sicher abgestiegenen Sportfreunde Hamborn (17. Mai, 15 Uhr) eine wichtige Begegnung an. So ist die Ansetzung des Pokalfinals aus SGS-Sicht mehr als unglücklich
"Es ist für mich fast schon skandalös, dass dieses Spiel drei Tage vor dem nächsten Meisterschaftsspiel stattfindet", sagte Rehmann und schließt daraus: "Es wird definitiv kein angeschlagener Spieler oder jemand, der lange verletzt war, am Donnerstag spielen können."
Etwas entspannter dürfte ESC-Coach Sascha Behnke auf die aktuelle Situation blicken. Da aller Voraussicht nach nur der erste Platz in der Landesliga zum Aufstieg berechtigt, hat Rellinghausen nur noch Außenseiterchancen auf den ganz großen Wurf. Aus den verbliebenen drei Spielen müssten vier Punkte aufgeholt werden.
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