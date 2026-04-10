Live: Das Bezirksliga-Spitzenspiel zwischen RWE II und Burgaltendorf

– Foto: Markus Becker

Im neuen Jahr hat sich keiner der Strauchler und Schwächephasen bestätigt. Das beste Beispiel lieferte der aktuelle Tabellenzweite im Topspiel gegen den VfB Frohnhausen. Im Hinspiel noch klar mit 0:4 verloren, setzte Rot-Weiss bei der Neuauflage ein 5:1-Ausrufezeichen. Die nächste Bewährungsprobe steht direkt bevor. Auch gegen den SV Burgaltendorf ließ RWE im Hinspiel am Ende eines hochspektakulären 3:3 Punkte liegen. Doch auch der SVB könnte mit einem erfolgreichen Topspiel wieder Ansprüche im Aufstiegskampf setzen.

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Beide Teams können es noch aus eigener Kraft richten

Zwei Punkteverluste in Folge brachten Burgaltendorf zuletzt um die attraktive Ausgangslage. Doch immer noch kann sich der SVB aus eigener Kraft mindestens den zweiten Platz sichern. Das Team von Andreas Krippel hat neben dem Kracher gegen RWE II nämlich auch noch den derzeitigen Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt in seinem Restprogramm (31. Mai, 15 Uhr).

Sollte Rot-Weiss allerdings die bisherige Form auch im April bestätigen, dürfte zumindest die Spitzenposition außer Reichweite sein. Ohne Punktverlust und mit einer furchteinflößenden Bilanz von 32:3 Toren geht die Profi-Reserve sicher als Favorit in die Partie. Im vergangenen Spiel durfte Lorenz dabei sogar auf Unterstützung aus der U19-Bundesligamannschaft zählen. Der 18-Jährige Nicolai Schulte-Kellinghaus absolvierte in der Partie gegen Frohnhausen gar die vollen 90 Minuten. Im Nachgang hatte Trainer Stefan Lorenz zumindest nicht ausgeschlossen, dass weitere Unterstützung in den kommenden Wochen folgen könnte. Terminliche Überschneidungen gäbe es jedenfalls nicht. Die U19 von RWE spielt einen Tag vorher gegen den SV Meppen (11. April, 13 Uhr)