LIVE! Cottbus und Viktoria Köln schon früh im Rückstand

Rostock könnte sogar die Tabellenspitze nach dem kommenden Spieltag übernehmen. – Foto: Imago Images

Die Tabellenführung des SC Verl war dann doch nur von kurzer Dauer. Am Sonntag gegen den VfB Stuttgart II müssen die Ostwestfalen zusehen, dass sie wieder in die Spur kommen. Tags zuvor kann Energie Cottbus nämlich schon gegen die TSG Hoffenheim II vorlegen, im Hinspiel setzte es aber noch eine deftige 1:4-Pleite für die Lausitzer. Zeitgleich würde der F.C Hansa Rostock im Erfolgsfalle gegen den FC Ingolstadt sicher eine der drei Top-Platzierungen übernehmen, da die angesprochenen Verler und der MSV Duisburg erst am Sonnabend im Einsatz sind.

Zuvor wird aber noch der TSV 1860 München im Traditionsschlager gegen Alemannia Aachen den Abstand noch oben verkürzen wollen. Unter der Führung von Markus Kauczinski zeigten sich die Löwen zwar grundsätzlich stark formverbessert, brauchen nach zuletzt drei sieglosen Partien gegen Top-Teams aber auch wieder Zählbares. Für die Aachener ist es wiederum die Möglichkeit, sich noch weiter von der Abstiegszone abzusetzen.

Schon am Freitag nehmen es zwei Tabellenkonkurrenten der Kaiserstädter miteinander auf. Der TSV Havelse empfängt den FC Erzgebirge Aue. Der Aufsteiger aus Niedersachsen konnte sich zuletzt zunehmend besser verkaufen und würde mit einem weitern Sieg sogar wieder in Sichtweite zum rettenden Ufer rücken.