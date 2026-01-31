LIVE! Cottbus und Viktoria Köln schon früh im Rückstand

Die Tabellenführung des SC Verl war dann doch nur von kurzer Dauer. Am Sonntag gegen den VfB Stuttgart II müssen die Ostwestfalen zusehen, dass sie wieder in die Spur kommen. Tags zuvor kann Energie Cottbus nämlich schon gegen die TSG Hoffenheim II vorlegen, im Hinspiel setzte es aber noch eine deftige 1:4-Pleite für die Lausitzer. Zeitgleich würde der F.C Hansa Rostock im Erfolgsfalle gegen den FC Ingolstadt sicher eine der drei Top-Platzierungen übernehmen, da die angesprochenen Verler und der MSV Duisburg erst am Sonnabend im Einsatz sind.
Zuvor wird aber noch der TSV 1860 München im Traditionsschlager gegen Alemannia Aachen den Abstand noch oben verkürzen wollen. Unter der Führung von Markus Kauczinski zeigten sich die Löwen zwar grundsätzlich stark formverbessert, brauchen nach zuletzt drei sieglosen Partien gegen Top-Teams aber auch wieder Zählbares. Für die Aachener ist es wiederum die Möglichkeit, sich noch weiter von der Abstiegszone abzusetzen.
Schon am Freitag nehmen es zwei Tabellenkonkurrenten der Kaiserstädter miteinander auf. Der TSV Havelse empfängt den FC Erzgebirge Aue. Der Aufsteiger aus Niedersachsen konnte sich zuletzt zunehmend besser verkaufen und würde mit einem weitern Sieg sogar wieder in Sichtweite zum rettenden Ufer rücken.
Nach zaghaften Beginn ergab sich die zunächst die einzige nennenswerte Gelegenheit per Zufallsprodukt. Ein eigentlich ungefährlicher Ball in die Spitze wurde von Aues Keeper Martin Männel und Eric Uhlmann noch einmal heiß gemacht, nachdem diese sich nicht eins waren, wer nun drangehen sollte. Bestrafen konnte Havelse das jedoch nicht (14.). Danach tat sich lange Zeit nicht mehr viel, beide Seiten konnten sich fast schon auf ein torloses Remis zur Halbzeit einstellen, bis die Veilchen aus dem Nichts zuschlugen. Ein Eckball von Marvin Stefaniak fand zunächst Mika Clausen, dessen Torschuss noch von Jonah Fabisch entscheidend umgelenkt wurde (45. +1).
Wesentlichen Auftrieb sollte der Treffer den Gästen jedoch nicht geben, Havelse war nach dem Seitenwechsel die aktivere Mannschaft. Es dauerte jedoch auch eine Weile, bis sich der Aufsteiger auf Basis dessen belohnen konnte. Aue bekam rund um den Sechzehner keinen Zugriff, die Kugel ging per Flipper zu Nassim Boujellab, der gekonnt zum 1:1-Ausgleichstreffer abschloss (74.). Havelse blieb weiter dran, durfte sich aber auch bei nervös verteidigenden Auern bedanken. Ein abgeblockter Befreiungsschlag flog quer durch den Sechzehner und vor die Füße von Florian Riedel, dieser feuerte das Leder mit vollem Risiko ins Zentrum zu Lorenzo Paldino, der das Spiel drehte (80.). Auf holprigem Rasen war es beileibe kein Champagner-Fußball, den Havelse anbot, konnte sich mit der Führung im Rücken nun aber auf die eigene Defensive fokussieren. Aue versuchte im Anschluss noch einmal den Ausgleich zu erzwingen, stattdessen machte Robin Müller gegen weit aufgerückte Gäste mit dem 3:1 alles klar (90. +6)
TSV Havelse – FC Erzgebirge Aue 3:1
TSV Havelse: Tom Opitz, Besfort Kolgeci, Emre Aytun (63. Florian Riedel), Noah Plume, Dennis Duah, Julius Düker (85. Jannik Oltrogge), Johann Berger, Nassim Boujellab, Arlind Rexhepi (63. Robin Müller), Marko Ilic, Lorenzo Paldino (92. Christopher Schepp)
FC Erzgebirge Aue: Martin Männel, Anthony Barylla, Pascal Fallmann, Eric Uhlmann (84. Ricky Bornschein), Tristan Zobel, Jamilu Collins, Marvin Stefaniak (79. Julian Guttau), Mika Clausen (46. Luan Simnica), Jonah Fabisch, Marcel Bär (72. Jannic Ehlers), Vincent Ocansey
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 1012
Tore: 0:1 Jonah Fabisch (45.+1), 1:1 Nassim Boujellab (74.), 2:1 Lorenzo Paldino (80.), 3:1 Robin Müller (90.+6)
23. Spieltag
06.02.26 SV Waldhof Mannheim - SSV Ulm 1846 Fußball
07.02.26 FC Ingolstadt 04 - FC Energie Cottbus
07.02.26 FC Erzgebirge Aue - 1. FC Saarbrücken
07.02.26 VfL Osnabrück - TSV Havelse
07.02.26 SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Schweinfurt 05
07.02.26 SSV Jahn Regensburg - Viktoria Köln
07.02.26 VfB Stuttgart II - TSV 1860 München
08.02.26 TSG 1899 Hoffenheim II - F.C. Hansa Rostock
08.02.26 Alemannia Aachen - Rot-Weiss Essen
08.02.26 MSV Duisburg - SC Verl
