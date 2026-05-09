LIVE! Cottbus gleicht aus und zieht virtuell wieder am MSV vorbei

Wie bei kaum einem anderem Klub im deutschen Profifußball dürfte sich für Rot-Weiss Essen vor dem Verfolgerduell mit dem SC Verl die Charakterfrage stellen. Nach der jüngst verheerenden Niederlagenserie braucht das Team von Uwe Koschinat dringend wieder ein Erfolgserlebnis. Sollte es dazu nicht reichen, würde Energie Cottbus mit einem Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden das Top-Trio festlegen. Die dazugehörige Reihenfolge steht in jedem Fall aber noch aus.
Der MSV Duisburg zieht für den Moment zumindest an Energie Cottbus auf den zweiten Tabellenrang vor.
FC Erzgebirge Aue – MSV Duisburg 0:0
FC Erzgebirge Aue: Louis Lord, Anthony Barylla, Ryan Malone, Tristan Zobel, Moritz Seiffert (23. Jamilu Collins), Erik Majetschak, Jonah Fabisch (70. Luan Simnica), Julian Günther-Schmidt (70. Eric Uhlmann), Julian Guttau (79. Jannic Ehlers), Marcel Bär, Erik Weinhauer (79. Marvin Stefaniak) - Trainer: Khvicha Shubitidze - Trainer: Enrico Kern
MSV Duisburg: Maximilian Braune, Joshua Bitter (62. Aljaz Casar) (62. Lex-Tyger Lobinger), Alexander Hahn, Mert Göckan (62. Can Coskun), Niklas Jessen, Ben Schlicke, Rasim Bulic, Christian Viet, Thilo Töpken, Florian Krüger (80. Patrick Sussek), Dominik Kother (70. Conor Noß) - Trainer: Dietmar Hirsch
Schiedsrichter: Kevin Behrens (Hasede) - Zuschauer: 10334
Tore: keine Tore
38. Spieltag
16.05.26 1. FC Saarbrücken - F.C. Hansa Rostock
16.05.26 FC Ingolstadt 04 - SV Waldhof Mannheim
16.05.26 VfB Stuttgart II - VfL Osnabrück
16.05.26 SSV Ulm 1846 Fußball - Rot-Weiss Essen
16.05.26 SV Wehen Wiesbaden - TSG 1899 Hoffenheim II
16.05.26 SSV Jahn Regensburg - FC Energie Cottbus
16.05.26 MSV Duisburg - Viktoria Köln
16.05.26 Alemannia Aachen - TSV Havelse
16.05.26 SC Verl - TSV 1860 München
16.05.26 1. FC Schweinfurt 05 - FC Erzgebirge Aue
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