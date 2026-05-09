 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

LIVE! Cottbus gleicht aus und zieht virtuell wieder am MSV vorbei

3. Liga: Der MSV Duisburg hat das Ausrufezeichen auswärts gegen den FC Erzgebirge Aue verpasst. Der FC Energie Cottbus könnte sich somit wieder einen kleinen Vorsprung auf dem zweiten Aufstiegsplatz verschaffen. Rot-Weiss Essen könnte bei ungünstigem Ausgang den Aufstieg schon vorzeitig verspielen.

von Markus Becker · Heute, 13:18 Uhr · 0 Leser
RWE würde im Fall eines Sieges nach Punkten mit Duisburg gleichziehen.
RWE würde im Fall eines Sieges nach Punkten mit Duisburg gleichziehen. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Wie bei kaum einem anderem Klub im deutschen Profifußball dürfte sich für Rot-Weiss Essen vor dem Verfolgerduell mit dem SC Verl die Charakterfrage stellen. Nach der jüngst verheerenden Niederlagenserie braucht das Team von Uwe Koschinat dringend wieder ein Erfolgserlebnis. Sollte es dazu nicht reichen, würde Energie Cottbus mit einem Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden das Top-Trio festlegen. Die dazugehörige Reihenfolge steht in jedem Fall aber noch aus.

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Duisburg mit nur einem Punkt gegen Aue

Gestern, 19:00 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
0
0
Abpfiff

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Der MSV Duisburg zieht für den Moment zumindest an Energie Cottbus auf den zweiten Tabellenrang vor.

FC Erzgebirge Aue – MSV Duisburg 0:0
FC Erzgebirge Aue: Louis Lord, Anthony Barylla, Ryan Malone, Tristan Zobel, Moritz Seiffert (23. Jamilu Collins), Erik Majetschak, Jonah Fabisch (70. Luan Simnica), Julian Günther-Schmidt (70. Eric Uhlmann), Julian Guttau (79. Jannic Ehlers), Marcel Bär, Erik Weinhauer (79. Marvin Stefaniak) - Trainer: Khvicha Shubitidze - Trainer: Enrico Kern
MSV Duisburg: Maximilian Braune, Joshua Bitter (62. Aljaz Casar) (62. Lex-Tyger Lobinger), Alexander Hahn, Mert Göckan (62. Can Coskun), Niklas Jessen, Ben Schlicke, Rasim Bulic, Christian Viet, Thilo Töpken, Florian Krüger (80. Patrick Sussek), Dominik Kother (70. Conor Noß) - Trainer: Dietmar Hirsch
Schiedsrichter: Kevin Behrens (Hasede) - Zuschauer: 10334
Tore: keine Tore

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Liveticker: VfL Osnabrück - SSV Ulm

Heute, 14:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
1
1

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Liveticker: FC Energie Cottbus - SV Wehen Wiesbaden

Heute, 14:00 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
1
1

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Liveticker: F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart II

Heute, 14:00 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
3
1

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Liveticker: Rot-Weiss Essen - SC Verl

Heute, 14:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
SC Verl
SC VerlSC Verl
0
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Liveticker: TSV 1860 München - FC Ingolstadt

Heute, 14:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
1
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Liveticker: SV Waldhof Mannheim - SSV Jahn Regensburg

Heute, 16:30 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
16:30live

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Liveticker: TSV Havelse - 1. FC Schweinfurt

Morgen, 13:30 Uhr
TSV Havelse
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1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
13:30live

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Liveticker: Viktoria Köln - Alemannia Aachen

Morgen, 16:30 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
16:30live

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Liveticker: TSG Hoffenheim II - 1. FC Saarbrücken

Morgen, 19:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
19:30live

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So läuft der letzte Spieltag

38. Spieltag
16.05.26 1. FC Saarbrücken - F.C. Hansa Rostock
16.05.26 FC Ingolstadt 04 - SV Waldhof Mannheim
16.05.26 VfB Stuttgart II - VfL Osnabrück
16.05.26 SSV Ulm 1846 Fußball - Rot-Weiss Essen
16.05.26 SV Wehen Wiesbaden - TSG 1899 Hoffenheim II
16.05.26 SSV Jahn Regensburg - FC Energie Cottbus
16.05.26 MSV Duisburg - Viktoria Köln
16.05.26 Alemannia Aachen - TSV Havelse
16.05.26 SC Verl - TSV 1860 München
16.05.26 1. FC Schweinfurt 05 - FC Erzgebirge Aue

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