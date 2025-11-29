LIVE! Cottbus dreht das Spiel, auch RWE wieder pari

Gibt es für die laufende Spielzeit eigentlich noch eine Aufstiegsfavoriten? Weiterhin herrscht in der oberen Tabellenhälfte ein äußerst enges Gedränge, der Platz an der Sonne scheint beinahe wöchentlich umherzugehen. So muss sich der MSV Duisburg sorgen, dass nach dem wohl schwächsten Auftritt der Saison gegen die TSG Hoffenheim II (1:4) bald vielleicht sogar ein Platz unter den Top drei dahin ist. Im sicherlich stimmungsgeladenen Duell mit Alemannia Aachen lauern die Verfolger sicher auf einen weiteren Ausrutscher. Unterdessen wird Energie Cottbus gegen Viktoria Köln gefordert sein, Rot-Weiss Essen bekommt es mit dem taumelden 1. FC Saarbrücken und deren Interimscoach Jürgen Luginger zu tun. Am Sonntag kommt es schließlich zum Topspiel zwischen dem SC Verl und dem VfL Osnabrück, wo beide Teams eine Ungeschlagen-Serie zu verteidigen haben.

Erste Offensivansätze gingen erst schrittweise über die Bühne. Für Aue kam Jonah Fabisch dem schon recht nahe, Keeper Noah Brdar war jedoch rechtzeitig zur Stelle (8.). Etwas später sollten die Veilchen aber schon Erfolg in ihren Vorstößen erhalten, Julian Günther-Schmidt schloss vor Brdar zum Führungstreffer ab (17.). Die Hausherren - bis dahin noch recht beteiligungslos am Spielgeschehen - nahmen in der Folge wieder aktiver teil. Fatih Kaya hatte dabei die beste Gelegenheit, aber sein Schuss wurde noch von der Linie gekärt (24.).

So ging es in die zweite Hälfte, die mit dem Ausgleich für den SVWW so richtig eingeläutet wurde. Justin Janitzek nickte nach einem Eckball ein (53.). Danach war es eine offene Partie, beide Seiten bemühten sich um die eigene Führung. Erfolg hatte damit schließlich Wiesbaden, das durch den kurz zuvor eingewechselten Donny Bogicevic die Partie drehte (75.). Aue bäumte sich noch einmal auf, konnte aber kaum echte Torchancen produzieren. Ein Abschluss von Fabisch rauschte noch einmal knapp am Gehäuse vorbei (83.). In der tiefen Nachspielzeit machte Nikolas Agrafiotis mit einem Distantreffer den Sack zu (90. +6)

SV Wehen Wiesbaden – FC Erzgebirge Aue 3:1

SV Wehen Wiesbaden: Noah Brdar, Justin Janitzek, Florian Hübner, Niklas May, Jordy Gillekens, Gino Fechner, Tarik Gözüsirin (88. Jakob Lewald), Ryan Johansson (88. Fabian Greilinger), Ole Wohlers (61. Lukas Schleimer), Moritz Flotho (61. Nikolas Agrafiotis), Fatih Kaya (73. Donny Bogicevic)

FC Erzgebirge Aue: Martin Männel, Erik Majetschak, Pascal Fallmann, Tristan Zobel, Moritz Seiffert (69. Jamilu Collins), Jonah Fabisch, Julian Günther-Schmidt (69. Ricky Bornschein), Eric Uhlmann, Boris Tashchy (79. Luan Simnica), Mika Clausen, Jannic Ehlers (79. Erik Weinhauer)

Schiedsrichter: Kevin Behrens (Hasede) - Zuschauer: 12000

Tore: 0:1 Julian Günther-Schmidt (17.), 1:1 Justin Janitzek (53.), 2:1 Donny Bogicevic (75.), 3:1 Nikolas Agrafiotis (90.+6)

