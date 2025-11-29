 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
1860 führt gegen Ulm.
1860 führt gegen Ulm. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

LIVE! Cottbus dreht das Spiel, auch RWE wieder pari

3. Liga: Der Aufstiegskampf ist derzeit ein wahrlich enges Höschen. Energie Cottbus, MSV Duisburg und VfL Osnabrück stehen punktgleich ganz oben mit nahezu identischer Tordifferenz. So könnte sich nach dem 16. Spieltag noch einmal einiges verschieben.

Verlinkte Inhalte

3. Liga
SSV Jahn
SSV Ulm
Ingolstadt
VfB Stuttg. II

Gibt es für die laufende Spielzeit eigentlich noch eine Aufstiegsfavoriten? Weiterhin herrscht in der oberen Tabellenhälfte ein äußerst enges Gedränge, der Platz an der Sonne scheint beinahe wöchentlich umherzugehen. So muss sich der MSV Duisburg sorgen, dass nach dem wohl schwächsten Auftritt der Saison gegen die TSG Hoffenheim II (1:4) bald vielleicht sogar ein Platz unter den Top drei dahin ist. Im sicherlich stimmungsgeladenen Duell mit Alemannia Aachen lauern die Verfolger sicher auf einen weiteren Ausrutscher. Unterdessen wird Energie Cottbus gegen Viktoria Köln gefordert sein, Rot-Weiss Essen bekommt es mit dem taumelden 1. FC Saarbrücken und deren Interimscoach Jürgen Luginger zu tun. Am Sonntag kommt es schließlich zum Topspiel zwischen dem SC Verl und dem VfL Osnabrück, wo beide Teams eine Ungeschlagen-Serie zu verteidigen haben.

>>> Hier geht es zur Tabelle der 3. Liga

SVWW dreht Rückstand gegen Aue

Gestern, 19:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
3
1
Abpfiff

Erste Offensivansätze gingen erst schrittweise über die Bühne. Für Aue kam Jonah Fabisch dem schon recht nahe, Keeper Noah Brdar war jedoch rechtzeitig zur Stelle (8.). Etwas später sollten die Veilchen aber schon Erfolg in ihren Vorstößen erhalten, Julian Günther-Schmidt schloss vor Brdar zum Führungstreffer ab (17.). Die Hausherren - bis dahin noch recht beteiligungslos am Spielgeschehen - nahmen in der Folge wieder aktiver teil. Fatih Kaya hatte dabei die beste Gelegenheit, aber sein Schuss wurde noch von der Linie gekärt (24.).

So ging es in die zweite Hälfte, die mit dem Ausgleich für den SVWW so richtig eingeläutet wurde. Justin Janitzek nickte nach einem Eckball ein (53.). Danach war es eine offene Partie, beide Seiten bemühten sich um die eigene Führung. Erfolg hatte damit schließlich Wiesbaden, das durch den kurz zuvor eingewechselten Donny Bogicevic die Partie drehte (75.). Aue bäumte sich noch einmal auf, konnte aber kaum echte Torchancen produzieren. Ein Abschluss von Fabisch rauschte noch einmal knapp am Gehäuse vorbei (83.). In der tiefen Nachspielzeit machte Nikolas Agrafiotis mit einem Distantreffer den Sack zu (90. +6)

SV Wehen Wiesbaden – FC Erzgebirge Aue 3:1
SV Wehen Wiesbaden: Noah Brdar, Justin Janitzek, Florian Hübner, Niklas May, Jordy Gillekens, Gino Fechner, Tarik Gözüsirin (88. Jakob Lewald), Ryan Johansson (88. Fabian Greilinger), Ole Wohlers (61. Lukas Schleimer), Moritz Flotho (61. Nikolas Agrafiotis), Fatih Kaya (73. Donny Bogicevic)
FC Erzgebirge Aue: Martin Männel, Erik Majetschak, Pascal Fallmann, Tristan Zobel, Moritz Seiffert (69. Jamilu Collins), Jonah Fabisch, Julian Günther-Schmidt (69. Ricky Bornschein), Eric Uhlmann, Boris Tashchy (79. Luan Simnica), Mika Clausen, Jannic Ehlers (79. Erik Weinhauer)
Schiedsrichter: Kevin Behrens (Hasede) - Zuschauer: 12000
Tore: 0:1 Julian Günther-Schmidt (17.), 1:1 Justin Janitzek (53.), 2:1 Donny Bogicevic (75.), 3:1 Nikolas Agrafiotis (90.+6)

_____

Liveticker: MSV Duisburg - Alemannia Aachen

Heute, 14:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
3
1

_____

Liveticker: 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
2
3
Abpfiff

_____

Liveticker: FC Ingolstadt - TSG 1899 Hoffenheim II

Heute, 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
3
2
Abpfiff

_____

Liveticker: SSV Ulm - TSV 1860 München

Heute, 14:00 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
0
1

_____

Liveticker: FC Energie Cottbus - Viktoria Köln

Heute, 14:00 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
3
2

_____

Liveticker: 1. FC Schweinfurt - SV Waldhof Mannheim

Heute, 16:30 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
16:30live

_____

Liveticker: SSV Jahn Regensburg - F.C. Hansa Rostock

Morgen, 13:30 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
13:30live

_____

Liveticker: SC Verl - VfL Osnabrück

Morgen, 16:30 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
16:30

_____

Liveticker: VfB Stuttgart II - TSV Havelse

Morgen, 19:30 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
19:30live

_____

So geht es weiter

17. Spieltag
05.12.25 Rot-Weiss Essen - VfB Stuttgart II
06.12.25 Viktoria Köln - SSV Ulm 1846 Fußball
06.12.25 VfL Osnabrück - SV Wehen Wiesbaden
06.12.25 FC Energie Cottbus - MSV Duisburg
06.12.25 TSV Havelse - SC Verl
06.12.25 TSG 1899 Hoffenheim II - SSV Jahn Regensburg
06.12.25 TSV 1860 München - 1. FC Schweinfurt 05
07.12.25 SV Waldhof Mannheim - 1. FC Saarbrücken
07.12.25 F.C. Hansa Rostock - Alemannia Aachen
07.12.25 FC Erzgebirge Aue - FC Ingolstadt 04

_____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 029.11.2025, 13:19 Uhr
Markus BeckerAutor