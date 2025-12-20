LIVE Christmas Cup: B-Ligist veranstaltet großes OWL-Hallen-Event

32 Mannschaften werden am Wochenende (20./21. Dezember) um den Titel beim Christmas Cup von Suryoye Verl kämpfen. Titelverteidiger SC Verl II ist nicht dabei, dafür gehen die Westfalenligisten SC Peckeloh und FC Kaunitz sowie die Landesligisten Hövelhofer SV und SV Sodingen als Favoriten an den Start. Auch Bezirksliga 2-Tabellenführer Türkgücü Gütersloh dürfte ambitioniert sein.

So sieht der Spielplan aus: