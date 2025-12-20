Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Suryoye Verl
LIVE Christmas Cup: B-Ligist veranstaltet großes OWL-Hallen-Event
In Ostwestfalen veranstaltet ein Verler B-Ligist zum zweiten Mal ein großes Hallenturnier.
32 Mannschaften werden am Wochenende (20./21. Dezember) um den Titel beim Christmas Cup von Suryoye Verl kämpfen. Titelverteidiger SC Verl II ist nicht dabei, dafür gehen die Westfalenligisten SC Peckeloh und FC Kaunitz sowie die Landesligisten Hövelhofer SV und SV Sodingen als Favoriten an den Start. Auch Bezirksliga 2-Tabellenführer Türkgücü Gütersloh dürfte ambitioniert sein.