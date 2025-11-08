Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ärgert Dortmund den Tabellenführer? – Foto: Marco Bader
LIVE! BVB mit erneuter Führung, Velbert in Überzahl
Regionalliga West: Das Aufeinandertreffen zwischen der U-Mannschaften vom FC Schalke 04 und Borussia Dortmund hat am kommenden Spieltag auch einen sportlich großen Stellenwert. Am anderen Ende muss die SSVg Velbert endlich punkten, um Hoffnungen auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten.
In der Vorsaison kursierte das Abstiegsgespenst noch in den Reihen des FC Schalke 04 II, ein paar Monate später flirtet die Knappen-Reserve mit dem erstmaligen Aufstieg in die 3. Liga. Dabei könnte ausgerechnet die U-Mannschaft des Lokalrivalen Borussia Dortmund den Platz an der Sonne streitig machen. Sollte Schalke im Derby patzen, könnten Fortuna Köln und der FC Gütersloh aus dem Rückspiegel vorbeiziehen. Beide sind jedoch erst am Sonntag an der Reihe: Köln empfängt die U21 des SC Paderborn, zeitgleich spielt Gütersloh gegen den Wuppertaler SV.
Tags zuvor geht es aber auch im Tabellenkeller heiß her. Dem immer noch sieglosen Tabellenschlusslicht SSVg Velbert droht nämlich der langsame Abgesang, sollte es auch gegen Mitkonkurrent SC Wiedenbrück die nächste Pleite hageln. Schon jetzt muss Velbert zehn Punkte auf das rettende Ufer aufholen.
