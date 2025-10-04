LIVE: BVB II bei Fortuna - Zieht Bochum II Lotte in den Abstiegskampf?

Aufsteiger VfL Bochum II braucht Punkte, um die Abstiegsplätze zu verlassen und könnte mit einem Heimdreier die Sportfreunde Lotte in den Tabellenkeller hineinziehen. Regionalliga-Absteiger Borussia Dortmund II bekommt noch keine Konstanz rein. Siege gegen Gütersloh und Düsseldorf II folgte ein enttäuschendes Remis gegen Bonn. Bei Spitzenreiter Fortuna Köln ist wieder Top-Niveau gefragt. Die Borussia könnte selbst oben andocken und den westfälischen Verfolgern der Fortuna Schützenhilfe leisten.