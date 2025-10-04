 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Lotte (in Blau) steckt in einer schwierigen Saison.
Lotte (in Blau) steckt in einer schwierigen Saison. – Foto: Gunnar

LIVE: BVB II bei Fortuna - Zieht Bochum II Lotte in den Abstiegskampf?

Regionalliga West 2025/26, 11. Spieltag

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Fortuna Köln
SF Lotte
VfL Bochum II

Aufsteiger VfL Bochum II braucht Punkte, um die Abstiegsplätze zu verlassen und könnte mit einem Heimdreier die Sportfreunde Lotte in den Tabellenkeller hineinziehen. Regionalliga-Absteiger Borussia Dortmund II bekommt noch keine Konstanz rein. Siege gegen Gütersloh und Düsseldorf II folgte ein enttäuschendes Remis gegen Bonn. Bei Spitzenreiter Fortuna Köln ist wieder Top-Niveau gefragt. Die Borussia könnte selbst oben andocken und den westfälischen Verfolgern der Fortuna Schützenhilfe leisten.

>>> AKTUALISIEREN

Zu den Livetickern:

Heute, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
1
0

VfL Bochum II – Sportfreunde Lotte
VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Daniel Hülsenbusch, Nicolas Abdat, Colin Kleine-Bekel, Lars Holtkamp, Lennart Koerdt, Niklas Jahn, Vahidin Turudija, Henri Matter, Keanu Kerbsties, Jonathan Akaegbobi - Trainer: Heiko Butscher
Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Denis Milic, Jonas Kehl, Franko Uzelac, Kamer Krasniqi, David Pabon Angarita, Shkrep Stublla, Luca Horn, Kaan Kurt, Samuel Owusu Addai, Isaak Nwachukwu - Trainer: Fabian Lübbers

Heute, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
0
1

SC Fortuna Köln – Borussia Dortmund II
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, Robin Afamefuna, David Haider, Tom Geerkens, Rafael Garcia, Georg Strauch, Adrian Stanilewicz, Jonas Michelbrink, Enzo Wirtz, Hamadi Al Ghaddioui - Trainer: Matthias Mink
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Ben Hüning, Filippo Mané, Almugera Kabar, Michael Eberwein, Antonio Fóti, Ayman Azhil, Tony Reitz, Jordi Paulina, Arne Wessels, Bennedikt Wüstenhagen - Trainer: Daniel Rios

Aufrufe: 04.10.2025, 13:38 Uhr
redAutor