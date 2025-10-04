LIVE: BVB II bei Fortuna - Zieht Bochum II Lotte in den Abstiegskampf?

Aufsteiger VfL Bochum II braucht Punkte, um die Abstiegsplätze zu verlassen und könnte mit einem Heimdreier die Sportfreunde Lotte in den Tabellenkeller hineinziehen. Regionalliga-Absteiger Borussia Dortmund II bekommt noch keine Konstanz rein. Siege gegen Gütersloh und Düsseldorf II folgte ein enttäuschendes Remis gegen Bonn. Bei Spitzenreiter Fortuna Köln ist wieder Top-Niveau gefragt. Die Borussia könnte selbst oben andocken und den westfälischen Verfolgern der Fortuna Schützenhilfe leisten.
VfL Bochum II – Sportfreunde Lotte
VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Daniel Hülsenbusch, Nicolas Abdat, Colin Kleine-Bekel, Lars Holtkamp, Lennart Koerdt, Niklas Jahn, Vahidin Turudija, Henri Matter, Keanu Kerbsties, Jonathan Akaegbobi - Trainer: Heiko Butscher
Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Denis Milic, Jonas Kehl, Franko Uzelac, Kamer Krasniqi, David Pabon Angarita, Shkrep Stublla, Luca Horn, Kaan Kurt, Samuel Owusu Addai, Isaak Nwachukwu - Trainer: Fabian Lübbers
SC Fortuna Köln – Borussia Dortmund II
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, Robin Afamefuna, David Haider, Tom Geerkens, Rafael Garcia, Georg Strauch, Adrian Stanilewicz, Jonas Michelbrink, Enzo Wirtz, Hamadi Al Ghaddioui - Trainer: Matthias Mink
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Ben Hüning, Filippo Mané, Almugera Kabar, Michael Eberwein, Antonio Fóti, Ayman Azhil, Tony Reitz, Jordi Paulina, Arne Wessels, Bennedikt Wüstenhagen - Trainer: Daniel Rios