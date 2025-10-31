LIVE! Büderich hofft gegen Dingden auf Wiedergutmachung

Der Rasenplatz in der Grotenburg macht nicht mit, so ist der 12. Spieltag um das Top-Duell mit dem KFC Uerdingen und Ratingen 04/19 ärmer. Das einzige Freitagsspiel bleibt somit das Duell zwischen dem FC Büderich und dem SV Blau-Weiß Dingden. Der FCB verlor vergangenen Woche noch deutlich mit 1:5 gegen die Ratinger. Am Sonntag geht es unter anderem mit Sportfreunde Baumberg gegen TSV Meerbusch weiter. Das bringt der 12. Spieltag:

Abgesagt: KFC Uerdingen - Ratingen 04/19

Liveticker: FC Büderich - Blau-Weiß Dingden

Heute, 19:30 Uhr FC Büderich FC Büderich SV Blau-Weiß Dingden BW Dingden 0 0 PUSH

Liveticker: SV Sonsbeck - 1. FC Kleve

Liveticker: Sportfreunde Baumberg - TSV Meerbusch

Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis

Liveticker: Holzheimer SG - DJK Adler Union Frintrop

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr Holzheimer SG Holzheim DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop 14:30 PUSH

Liveticker: VfB Homberg - 1. FC Monheim

Liveticker: ETB SW Essen - VfB 03 Hilden

Liveticker: SV Biemenhorst - SpVg Schonnebeck

So., 02.11.2025, 15:15 Uhr SV Biemenhorst Biemenhorst SpVg Schonnebeck Schonnebeck 15:15 PUSH

Das ist der nächste Spieltag

13. Spieltag

Fr., 07.11.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - SV Biemenhorst

Fr., 07.11.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - ETB Schwarz-Weiß Essen

Fr., 07.11.25 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - VfB Homberg

Fr., 07.11.25 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Sportfreunde Baumberg

Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - KFC Uerdingen

Sa., 08.11.25 14:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Sonsbeck

So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Holzheimer SG

So., 09.11.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - FC Büderich

So., 09.11.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - DJK Adler Union Frintrop







