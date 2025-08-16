LIVE! Budimbu verkürzt auf 1:2 für Bocholt

Ignoriert man gekonnt das chaotische 3:6 gegen den FC Gütersloh, tritt der 1. FC Bocholt wie erwartet als einer der großen Aufstiegskandidaten auf. Nun steht die nächste Reifeprüfung an: Vor Saisonbeginn waren die Kräfteunterschiede zur U23 von Fortuna Düsseldorf noch deutlicher einzuschätzen. Doch aktuell läuft vieles zugunsten der Elf von Jens Langeneke.
Dabei sei gesagt, dass die Fortuna in ihren bislang drei Saisonspielen noch keinen Kontrahenten komplett an die Wand spielte, doch wie ein echtes Top-Team am Ende dennoch die Punkte einfahren durfte.
Neben eiskalter Chancenverwertung auf der eigenen Seite, spielte die Glücksgöttin auch eine gewisse Rolle, weil besonders Gütersloh, aber auch zuvor Oberhausen trotz ordentlicher Gelegenheiten die letzte Konsequenz vermissen ließen. Den Düsseldorfern nach drei Spielen also ernsthafte Aussichten im Spitzenkampf zuzuschreiben, fällt durchaus schwer, zumal der Kader im Vergleich zur Vorsaison nicht wesentlich stärker erscheint. Klar ist, dass das Team aus der Landehauptstadt seit Amtsübernahme von Jens Langeneke sich als stets unangenehmer Kontrahent etabliert hat.
Ein beinahe willkommener Prüfstein für den FCB, könnte man also meinen. Die Offensive um Cedric Euschen, Arnold Budimbu und Patrick Kurzen würde sicher auch eine Liga drüber wirbeln, lediglich die Reihen dahinter müssen noch unter Beweis stellen, dass sie für Größeres bestimmt sind. Maximilian Adamski gab sich in der ersten Hälfte des 4:0-Heimsieges gegen den SC Wiedenbrück wiederholt unsicher. Sommerzugang Jeff Mensah wurde nach bislang wenig überzeugenden Auftritten sogar aus der Startelf rotiert. Für das Trainerteam um Christopher Schorch und Gabriele di Benedetto dürfte es als also primär darum gehen, eine stabile Abwehr aufzubauen, die der furiosen Offensive lange genug den Rücken freihält. Klar ist: Der Gewinner der Partie springt mindestens für eine Nacht an die Tabellenspitze und würde damit den unter dem Strich positiven Eindruck weiter untermauern.