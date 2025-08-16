Mit einem Sieg und einem Remis entschied die Fortuna in der Vorsaison den direkten Vergleich gegen Bocholt für sich. – Foto: Imago Images

LIVE! Budimbu verkürzt auf 1:2 für Bocholt Regionalliga West: Der 1. FC Bocholt könnte die bislang noch ungeschlagene U23 von Fortuna Düsseldorf im direkten Aufeinandertreffen überflügeln.

Ignoriert man gekonnt das chaotische 3:6 gegen den FC Gütersloh, tritt der 1. FC Bocholt wie erwartet als einer der großen Aufstiegskandidaten auf. Nun steht die nächste Reifeprüfung an: Vor Saisonbeginn waren die Kräfteunterschiede zur U23 von Fortuna Düsseldorf noch deutlicher einzuschätzen. Doch aktuell läuft vieles zugunsten der Elf von Jens Langeneke.

Düsseldorf schwebt durch die Saison Dabei sei gesagt, dass die Fortuna in ihren bislang drei Saisonspielen noch keinen Kontrahenten komplett an die Wand spielte, doch wie ein echtes Top-Team am Ende dennoch die Punkte einfahren durfte.

Heute, 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf F. Düsseld. II 1. FC Bocholt 1.FC Bocholt 2 2 PUSH Neben eiskalter Chancenverwertung auf der eigenen Seite, spielte die Glücksgöttin auch eine gewisse Rolle, weil besonders Gütersloh, aber auch zuvor Oberhausen trotz ordentlicher Gelegenheiten die letzte Konsequenz vermissen ließen. Den Düsseldorfern nach drei Spielen also ernsthafte Aussichten im Spitzenkampf zuzuschreiben, fällt durchaus schwer, zumal der Kader im Vergleich zur Vorsaison nicht wesentlich stärker erscheint. Klar ist, dass das Team aus der Landehauptstadt seit Amtsübernahme von Jens Langeneke sich als stets unangenehmer Kontrahent etabliert hat.