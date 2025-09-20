LIVE! Budimbu legt nach: Bocholt auf Siegkurs gegen Lotte

Aus den beiden Härtetests gegen die SF Siegen (0:2) und Fortuna Köln (1:1) wird der 1. FC Bocholt mit sicherlich etwas Ernüchterung gegangen sein. Trotz weiterhin andauernder Durststrecke sind die Schwatten gegenüber dem restlichen Feld noch nicht komplett abgehängt, es braucht aber allmählich wieder ein schnelles Erfolgserlebnis, um nicht auch noch nach unten zu schauen.

Zuletzt haperte es nämlich ausgerechnet an der Torausbeute, schien diese zu Saisonbeginn noch die verlässlichste Konstante des FCB. Doch nach fünf sieglosen Spielen mit nur vier erzielten Treffern stellt sich die Frage, was es für das Einleiten einer Trendwende braucht. Sicherlich ist nicht hilfreich, dass Bocholt schon zum zweiten Mal in Folge die Partie nicht mit Elf Spielern beenden konnte, Maximilian Adamski wird nach seiner Ampelkarte gegen Fortuna Köln entsprechend nicht zur Verfügung stehen.

In jedem Fall bietet sich mit dem Duell gegen die Sportfreunde Lotte ein mehr als passender Moment für einen Aufschwung. Schließlich folgen in den kommenden Wochen mit der SSVg Velbert (25. September), dem Wuppertaler SV (4. Oktober), dem SV Rödinghausen (18. Oktober) und dem VfL Bochum II (25. Oktober) ausschließlich Kontrahenten aus dem unteren Tabellenmittelfeld.

Dazu hat Bocholt mit Lotte auch noch eine Rechnung offen. In den einzigen beiden Aufeinandertreffen der beiden Klubs in der Vorsaison ging der FCB zwei Mal als Verlierer vom Platz (3:4, 1:4). Gegen die ebenfalls nicht optimal gestarteten Tecklenburger wäre ein Heimsieg Gold wert - für die Moral und die Tabelle.

