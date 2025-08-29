Für Bocholt reichte es zuletzt nur zu einem Remis. – Foto: Imago Images

Live: Bonn hofft auf den Trainereffekt gegen Bocholt Regionalliga West: Mit zuletzt zwei Remis ist der 1. FC Bocholt etwas ins Stocken geraten. Deutlich schlechter läuft es beim Bonner SC, der sogar als erster Verein der Liga die Reißleine zog und einen alten Bocholter Bekannten auf der Trainerbank installierte. Verlinkte Inhalte Regionalliga West 1.FC Bocholt Bonner SC

Der Rückstand auf die absoluten Top-Ränge hält sich für den 1. FC Bocholt trotz zwei Punkteteilungen gegen Fortuna Düsseldorfs U23 (2:2) die U21 des SC Paderborn (0:0) in Grenzen. Beim Kontrahenten des Bonner SC brannte nach schwachem Saisonstart schon frühzeitig der Baum. Die Partie könnt ihr wie üblich in unserem Ticker auf FuPa live mitverfolgen. >>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der Regionalliga West

Trainerwechsel in Bonn Vier Niederlagen in Folge verleiteten die Verantwortlichen Aufstiegstrainer Sascha Glatzel seines Amtes zu entlassen. Für ihn wird stattdessen Björn Mehnert auf der Trainerbank des BSC sitzen. Der 49-Jährige führte die Bocholter in die Vorsaison, musste jedoch nach nur einem Sieg aus den ersten sechs Spielen seine Zelte räumen. Knapp ein Jahr später geht es für Mehnert zum insgesamt fünften Klub in der Regionalliga West und direkt gegen den alten Arbeitgeber.

Morgen, 14:00 Uhr Bonner SC Bonner SC 1. FC Bocholt 1.FC Bocholt 14:00 live PUSH Genügend Zeit um seinen eigenen Spielstil zu implementieren bleibt Mehnert vor dem ersten Auftritt zwar nicht, doch bekannterweise bringt im Fußball schon ein neues Gesicht an der Seitenlinie frischen Wind durch einen Mannschaft. Für Bonn käme dies genau zum richtigen Zeitpunkt. Auf den erfrischenden Saisonauftakt gegen die U21 des VfL Bochum (1:4) folgten vier ernüchternde Pleiten.