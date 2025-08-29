Live: Bonn hofft auf den Trainereffekt gegen Bocholt

Der Rückstand auf die absoluten Top-Ränge hält sich für den 1. FC Bocholt trotz zwei Punkteteilungen gegen Fortuna Düsseldorfs U23 (2:2) die U21 des SC Paderborn (0:0) in Grenzen. Beim Kontrahenten des Bonner SC brannte nach schwachem Saisonstart schon frühzeitig der Baum. Die Partie könnt ihr wie üblich in unserem Ticker auf FuPa live mitverfolgen.
Vier Niederlagen in Folge verleiteten die Verantwortlichen Aufstiegstrainer Sascha Glatzel seines Amtes zu entlassen. Für ihn wird stattdessen Björn Mehnert auf der Trainerbank des BSC sitzen. Der 49-Jährige führte die Bocholter in die Vorsaison, musste jedoch nach nur einem Sieg aus den ersten sechs Spielen seine Zelte räumen. Knapp ein Jahr später geht es für Mehnert zum insgesamt fünften Klub in der Regionalliga West und direkt gegen den alten Arbeitgeber.
Genügend Zeit um seinen eigenen Spielstil zu implementieren bleibt Mehnert vor dem ersten Auftritt zwar nicht, doch bekannterweise bringt im Fußball schon ein neues Gesicht an der Seitenlinie frischen Wind durch einen Mannschaft. Für Bonn käme dies genau zum richtigen Zeitpunkt. Auf den erfrischenden Saisonauftakt gegen die U21 des VfL Bochum (1:4) folgten vier ernüchternde Pleiten.
Doch gerade Bocholt ist in dieser Saison alles anders als ein Aufbaugegner. Auch wenn der FCB noch nicht an jedem Spieltag sein Leistungsvermögen abrufen konnte, steht die personelle Qualität für sich. Nur drei Zähler fehlen derzeit an die Tabellenspitze. Wenn die Offensive gegen Bonn und daraufhin auch gegen die formstarken Sportfreunde Siegen (12. September) und Fortuna Köln (16. September) zünden, steht einem Bocholter Angriff auf die Top-Platzierungen fast nichts mehr im Wege.
