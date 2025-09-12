Kann Bocholt den Tabellenführer stürzen? – Foto: Imago Images

LIVE! Bocholt nach Donners Notbremse in Unterzahl Regionalliga West: Die Saison ist noch früh, aber das Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Bocholt und den Sportfreunden Siegen erfüllt bereits einige Voraussetzungen für ein Topspiel. Verlinkte Inhalte Regionalliga West 1.FC Bocholt SF Siegen

Aufsteiger Sportfreunde Siegen durfte über die Pause nämlich von der Tabellenspitze grüßen, der 1. FC Bocholt befindet sich zwar noch in Lauerstellung, wurde an vielen Stellen aber schon vor Saisonstart als brandheißer Aufstiegskandidat gehandelt. Im ersten Aufeinandertreffen der beiden Klubs könnte vielleicht also schon ein Statement im Bezug auf die ligaweiten Kräfteverhältnisse gemacht werden.

Bocholt mit wackligem Saisonstart Wenngleich die Bocholter qualitativ eine Ecke stärker als in der Vorsaison einzuschätzen sind, spielten die Ergebnisse nicht immer mit. Nach zuletzt drei Punkteteilungen in Folge, stockte sogar die so hoch gehandelte Offensivmaschinerie der Schwatten. Gemessen an den eigenen Ansprüchen läuft der FCB schon der Musik ein Stück weit hinterher. So droht bei einer Pleite ein früher Acht-Punkte-Rückstand an die Tabellenspitze.

Komplett frische Beine wird die Elf von Christopher Schorch nicht mitbringen. Nur zwei Tage vor dem Wiederbeginn in der Liga war Bocholt im Niederrheinpokal gegen Landesligist SC Velbert gefordert. Zwar wurde personell ordentlich rotiert, doch ist es sicherlich kein Vorteil eine derart kurze Pause in die Liga mitzunehmen. Nach der Aufgabe in Siegen wartet auch schon direkt eine englische Woche gegen Fortuna Köln (16. September) und daraufhin die Sportfreunde Lotte (20. September). "Es war eine kurze Nacht nach dem Pokal gestern", sagte Sport-Geschäftsführer Schorch auf der Presskonferenz. "Aber wir sind schon vorbereitet für alle drei Spiele. Wir gucken jetzt auf Siegen und werden schauen, wo die Reise dann hingeht."

Auch für Schorch ist es bislang eine Saison mit Höhen und Tiefen, vor denen aus seiner Sicht "finanzstarken" Siegener warnt er ausgiebig: "Siegen ist eine sehr defensiv eingestellte Mannschaft, die viel auf Umschalten spielt. Du willst nicht gegen sie hinten liegen, weil sie dann die Räume sehr eng machen. Da müssen wir im Kollektiv da sein und wieder zu unseren Stärken kommen, gerade was das Offensivspiel betrifft." Hat Siegen das Pokal-Aus rechtzeitig abgehakt? Es dürfte nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz eine eine stimmungsgeladene Partie werden. Wie der FCB aus seinen Kanälen angibt, ist der Heimbereich für die Partie bereits ausverkauft, auch aus Siegen dürfte noch ein ordentlicher Anhang zu erwarten sein, stellen die Siegener vor heimischen Publikum den besten Zuschauerschnitt der Liga.

Im Pokal war frühzeitig Schluss für Siegen. – Foto: Marco Bader