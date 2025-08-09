LIVE! Bocholt mit dem Sieg vor Augen, Gütersloh 1:3 hinten

Nach rund einer halben Stunde war der Bonn gebrochen. Kerem Yalcin stand bei einem Eckball auf den zweiten Pfosten richtig, um aus kurzer Distanz einzunicken (33.). Wenige Minuten später legten die Hausherren, die bis dahin auch Vorteile in Sachen Ballbesitz verbuchten, noch einmal nach. Stefano Marino – ein Name, der noch häufiger fallen sollte – erhielt auf Höhe der Strafraumgrenze zu viel Platz und schlenzte den Ball gefühlvoll ins Eck (38.). Köln meldete sich in der zweiten Hälfte gelegentlich in der Gefahrenzone des Gegners, unter anderem prüfte Marvin Ajani Keeper Florian Pruhs mit einem Versuch aus der Distanz, doch zielte dabei zu zentral (55.), wenige Momente später kam der eingewechselte Arda Süne dem Torerfolg schon deutlich näher und jagte das Leder mit ordentlich Wucht links am Pfosten vorbei (56.).

Stattdessen klingelte es wieder auf der anderen Seite. Marino schnappte sich die Kugel knapp 30 Metern vom gegnerischen Tor entfernt, zog dynamisch Richtung Sechzehner und vollendete erneut punktgenau ins Eck (58.). Spätestens nach dem Distanzkracher von Stamm war der Deckel drauf (64.). Mit Anbruch der Schlussphase bekam Marino noch die Fußspitze an eine flache Hereingabe dran und springt durch seinen Dreierpack zunächst an die Spitze des ligaweiten Torjägerrankings.

SC Paderborn 07 II – 1. FC Köln II 5:0

SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Tim Böhmer, Luis Flörke, Lenny Hennig, Kerem Yalcin, Max Ritter (60. David Stamm), Julius Bugenhagen (83. Marlon Becker), Medin Kojic, Bennit Bröger (77. Travis de Jong), Georg Ermolaev (84. Luca Löwelt), Stefano Marino (77. Fedir Babak) - Trainer: Thomas Bertels

1. FC Köln II: Luis Hauer, Marvin Ajani, Luc Dabrowski (81. Yannick Mausehund), Max Lippert (62. San-Luca Spitali), Mikail Özkan, Emin Kujovic, Patrik Kristal (47. Fayssal Harchaoui), Luca Dürholtz, Safyan Touré, Nilas Yacobi, Luiz Labenz (47. Arda Süne) - Trainer: Evangelos Sbonias

Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 532

Tore: 1:0 Kerem Yalcin (33.), 2:0 Stefano Marino (38.), 3:0 Stefano Marino (59.), 4:0 David Stamm (64.), 5:0 Stefano Marino (76.)

