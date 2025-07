LIVE! Bocholt kann sich noch nicht belohnen

Es wäre nicht weniger als eine massive Enttäuschung, wenn der 1. FC Bocholt für die anstehende Saison nicht im Kreis der Top-Temas mitmischen sollte. Der ohnehin schon ordentlich besetzte Kader erhielt an so mancher Stelle noch ein nennenswertes Update. Die Auftaktpartie gegen die U21 des 1. FC Köln gibt es wie gewohnt live auf FuPa.

Es braucht Stabilität in allen Mannschaftsteilen

Es geht in die vierte Regionalliga-Saison für den FCB, dem Aufstieg waren die Schwatten in der Saison 2022/23 mit der Vizemeisterschaft sogar einmal denkbar nahe, mit namhaften Zugängen soll es wieder in ähnliche Sphären gehen. Besonders die Offensive dürfte mit den Ergänzungen von Stipe Batarilo, Arnold Budimbu und Patrick Kurzen zum Bocholter Prunkstück werden.