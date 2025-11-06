Marvin Lorch ist der geteilt beste Torschütze beim FCB. – Foto: Imago Images

Live: Bocholt kann gegen Gladbach wieder in Spitzengruppe springen Regionalliga West: Auf dem Papier ist es eines der Top-Duelle des 15. Spieltags. Der 1. FC Bocholt empfängt die U-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Beide Teams dürfen ob des bisherigen Saisonverlaufs weiterhin mit dem Aufstieg kokettieren.

Denn noch sind die Spitzenplätze dem 1. FC Bocholt und der U23 von Borussia Mönchengladbach nicht unheimlich weit enteilt. Dazu gehen die beiden Kontrahenten jeweils mit einer Siegesserie in die Partie.

Frey als wertvolle Ergänzung für Bocholt Das gelegentliche Formhoch ist in Bocholt bislang keine Seltenheit. Doch für den als einen der großen Aufstiegskandidaten gehandelten FCB folgten auf solche Phasen bislang allzu oft Punktverluste verschiedenster Art. Mehr als zwei Siege in Serie sprangen deshalb bislang noch nie heraus.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr 1. FC Bocholt 1.FC Bocholt Borussia Mönchengladbach Borussia MG II 14:00 live PUSH So finden sich die Schwatten nach einem Auf und Ab der letzten Wochen in Lauerstellung wieder – mit acht Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze. Für die gestiegene Erwartungshaltung des Traditionsvereins ist das womöglich schon ein Stück zu wenig. Umso wertvoller, dass die jüngste Verpflichtung Marlon Frey sofort eingeschlagen ist: Der ehemalige Drittligaprofi stand bei den beiden jüngsten Erfolgen über die volle Distanz auf dem Platz und bringt neue Impulse ins Team von Christopher Schorch.