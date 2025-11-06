Live: Bocholt kann gegen Gladbach wieder in Spitzengruppe springen

Denn noch sind die Spitzenplätze dem 1. FC Bocholt und der U23 von Borussia Mönchengladbach nicht unheimlich weit enteilt. Dazu gehen die beiden Kontrahenten jeweils mit einer Siegesserie in die Partie.
Das gelegentliche Formhoch ist in Bocholt bislang keine Seltenheit. Doch für den als einen der großen Aufstiegskandidaten gehandelten FCB folgten auf solche Phasen bislang allzu oft Punktverluste verschiedenster Art. Mehr als zwei Siege in Serie sprangen deshalb bislang noch nie heraus.
So finden sich die Schwatten nach einem Auf und Ab der letzten Wochen in Lauerstellung wieder – mit acht Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze. Für die gestiegene Erwartungshaltung des Traditionsvereins ist das womöglich schon ein Stück zu wenig. Umso wertvoller, dass die jüngste Verpflichtung Marlon Frey sofort eingeschlagen ist: Der ehemalige Drittligaprofi stand bei den beiden jüngsten Erfolgen über die volle Distanz auf dem Platz und bringt neue Impulse ins Team von Christopher Schorch.
Gegen die zuletzt dreimal siegreichen Gladbacher wartet nun die nächste Reifeprüfung. Auch ohne den zur Bundesliga-Mannschaft aufgerückten Shootingstar Jan Urbich scheinen sich die Fohlen gut zu behaupten, haben jedoch bis zur Winterpause mit Bocholt, RW Oberhausen (22. November) und dem FC Gütersloh (29. November) ein strammes Restprogramm vor der Brust.
1. FC Schalke 04 II 14 9-3-2 28:16 30
2. SC Fortuna Köln 14 8-5-1 34:13 29
3. FC Gütersloh 14 8-3-3 28:18 27
4. Borussia Mönchengladbach II 14 7-5-2 28:19 26
5. Sportfreunde Siegen (Auf) 14 6-6-2 28:17 24
6. RW Oberhausen 14 7-3-4 18:17 24
7. Borussia Dortmund II (Ab) 14 6-4-4 30:23 22
8. 1. FC Bocholt 14 6-4-4 27:22 22
9. 1. FC Köln II 14 6-2-6 23:26 20
10. Bonner SC (Auf) 14 5-3-6 16:21 18
11. SC Paderborn 07 II 14 4-5-5 23:17 17
12. Sportfreunde Lotte 14 4-5-5 19:25 17
13. Wuppertaler SV 14 4-3-7 22:30 15
14. Fortuna Düsseldorf II 14 4-3-7 20:29 15
15. SV Rödinghausen 14 4-2-8 21:26 14
16. SC Wiedenbrück 14 3-2-9 17:28 11
17. VfL Bochum II (Auf) 14 1-6-7 16:26 9
18. SSVg Velbert (Auf) 14 0-4-10 11:36 4