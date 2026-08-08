 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

LIVE! Bocholt gerät nach Führung ins Zittern, Rödinghausen erhöht

Zum 2. Spieltag in der Regionalliga West könnte der VfB Hilden gegen die Sportfreunde Siegen erneut überraschen. Westfalia Rhynern misst sich im Aufsteigerduell mit der SG Wattenscheid.

von Markus Becker · Heute, 12:10 Uhr · 0 Leser
Hilden startete mit einem Punkt in die Liga.
Hilden startete mit einem Punkt in die Liga. – Foto: IMAGO / Eibner

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Regionalliga West
Schalke 04 II
Bor.Dortmund II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Der FC Gütersloh hat am Freitagabend mit seinem zweiten Sieg bereits die Benchmark gesetzt. Wer von der Konkurrenz könnte nachziehen? Ein Kandidat wäre Aufsteiger Westfalia Rhynern, der mit viel Rückenwind vom ersten Spieltag nun auch gegen die SG Wattenscheid die nächsten Punkte holen möchte. Auch der VfB Hilden startete als Neuling ordentlich in die Spielzeit, hat mit den Sportfreunden Siegen allerdings einen der größten Aufstiegsfavoriten vor der Nase. Auch der 1. FC Bocholt ist wieder mit hohen Ambitionen in die Saison gestartet und könnte diese mit einem Dreier gegen den FC Schalke 04 II untermauern. Der Bonner SC und SV Rödinghausen wollen im direkten Duell jeweils den Fehlstart vermeiden.

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Liveticker: SG Wattenscheid - Westfalia Rhynern

Heute, 14:00 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
1
2

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Liveticker: Sportfreunde Siegen - VfB Hilden

Heute, 14:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
1
1

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Liveticker: 1. FC Bocholt - FC Schlake 04 II

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
4
2

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Liveticker: SC Paderborn II - Borussia Mönchengladbach II

Heute, 14:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
1
2

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Liveticker: SV Rödinghausen - Bonner SC

Heute, 14:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
2
1

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Liveticker: SC Wiedenbrück - SV Bergisch Gladbach

Morgen, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
SV Bergisch Gladbach 09
SV Bergisch Gladbach 09Berg. Gl. 09
14:00live

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Liveticker: RW Oberhausen - Sportfreunde Lotte

Morgen, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
14:00live

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So geht es am kommenden Spieltag weiter

3. Spieltag
14.08.26 Bonner SC - Sportfreunde Lotte
14.08.26 FC Schalke 04 II - Sportfreunde Siegen
14.08.26 Westfalia Rhynern - SC Wiedenbrück
14.08.26 SV Bergisch Gladbach 09 - Borussia Dortmund II
15.08.26 VfL Bochum II - RW Oberhausen
15.08.26 SV Rödinghausen - SC Paderborn 07 II
15.08.26 Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Bocholt
15.08.26 VfB 03 Hilden - SG Wattenscheid 09
16.08.26 1. FC Köln II - FC Gütersloh

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