LIVE! Bocholt gerät nach Führung ins Zittern, Rödinghausen erhöht

Hilden startete mit einem Punkt in die Liga. – Foto: IMAGO / Eibner

Der FC Gütersloh hat am Freitagabend mit seinem zweiten Sieg bereits die Benchmark gesetzt. Wer von der Konkurrenz könnte nachziehen? Ein Kandidat wäre Aufsteiger Westfalia Rhynern, der mit viel Rückenwind vom ersten Spieltag nun auch gegen die SG Wattenscheid die nächsten Punkte holen möchte. Auch der VfB Hilden startete als Neuling ordentlich in die Spielzeit, hat mit den Sportfreunden Siegen allerdings einen der größten Aufstiegsfavoriten vor der Nase. Auch der 1. FC Bocholt ist wieder mit hohen Ambitionen in die Saison gestartet und könnte diese mit einem Dreier gegen den FC Schalke 04 II untermauern. Der Bonner SC und SV Rödinghausen wollen im direkten Duell jeweils den Fehlstart vermeiden.