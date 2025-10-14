LIVE! Bocholt auf Viertelfinal-Kurs, Schonnebeck schlägt sich wacker

Es spricht eigentlich fast alles gegen die SSVg Velbert. In der Widerauflage des Duells mit dem 1. FC Bocholt wird man unter anderem ohne einen Nachfolger für Cheftrainer Ismail Jaroui antreten müssen.
Auch im zweiten Dienstagsspiel ist die Rollenverteilung klar, doch steht hier sogar eine Liga zwischen den beiden Klubs. Der Wuppertaler SV wird nach zuletzt ordentlichen Auftritten in der Regionalliga West mit einer breiten Brust zur SpVg Schonnebeck reisen können.
Der Sprung von der fünften in die vierten Klasse ist immens. Eine Beobachtung, die die Velberter für die laufende Saison am eigenen Leib erleben durften. Nach dem ersten Saisondrittel müssen die Velberter als Tabellenschlusslicht so bereits einen ersten Rückstand auf die Konkurrenz aufholen. In den entscheidenden Momenten fehlte der noch größtenteils unerfahrenen Mannschaft die Kaltschnäuzigkeit, weshalb noch kein Dreier nach elf Spielen zu Buche steht. Die Konsequenz: Trainer Ismail Jaroui wurde vor kurzem freigestellt, ein Nachfolger steht für das Pokalduell noch nicht zur Verfügung.
Stellt sich nun die Frage, ob die Velberter gegen den als Kandidat für den Aufstieg in die 3. Liga gehandelten 1. FC Bocholt ihre Kräfte mobilisieren können. Im Aufeinandertreffen von vor knapp drei Wochen spielte Bocholt seinen Favoritenstatus klar aus, nur durch Chancenwucher des FCB durfte Velbert in der Schlussphase noch einmal hoffen. Ohnehin blieb Bocholt in den vergangenen fünf Spielen gegen die SSVg ungeschlagen, dürfte sich mit nur noch einem Verbliebenen Drittligisten auch höhere Aussichten auf den Pokalgewinn ausrechnen. Das Team von Christopher Schorch besticht auf dem Papier besonders über eine eindrucksvolle Offensive, konnte seine Durchschlagskraft dadurch aber nicht immer auf den Platz bringen.
Nach FuPa-Datenbank trafen die beiden Teams erst in zwei Pflichtspielen aufeinander, letztmals 2016 in der Oberliga – der WSV gewann mit 3:0. Damals wie heute dabei: Schonnebeck-Kapitän Matthias Bloch und auch Cheftrainer Dirk Tönnies. In der Tat war es für den WSV das bislang letzte Jahr in der Oberliga, seitdem halten sich die Bergischen Löwen wacker in der Viertklassigkeit, auch in dieser Saison scheint sich das Team von Sebastian Tyrala mit zuletzt zwei Siegen gefangen zu haben. Qualitative Vorteile liegen sicherlich beim WSV, der den ordentlichen Eindruck zuletzt nicht mit einem Ausrutscher beflecken wollen wird.