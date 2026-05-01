Live: Blitzstart für Scherpenberg - Lintfort kontert

Der SV Scherpenberg ist bereit für das Derby. – Foto: Sven Hanisch

Die Vorzeichen sind gut für den SV Scherpenberg. Mit einem Sieg im Derby gegen den 1. FC Lintfort könnte der SVS mit dem Tabellenführer aus Budberg nach Punkten gleichziehen. Gemeinsam mit dem ESC Rellinghausen gibt es in der Landesliga, Gruppe 2, noch ein Trio, dass um den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein spielt. Bei noch drei bis fünf ausstehenden Spielen scheint hier wirklich alles möglich zu sein. Um sicher ein Wörtchen mitzureden, will Scherpenberg am Nachmittag den Derbysieg einfahren.