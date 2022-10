LIVE bei FuPa.tv: Glück-Auf Sterkrade fordert Klosterhardt im Pokal Kreispokal Oberhausen-Bottrop: Im Viertelfinale trifft Glück-Auf Starkrade auf die DJK Arminia Klosterhardt.

Im Kreispokal Oberhausen-Bottrop steht das Viertelfinale an. Acht Teams kämpfen noch um den Sieg im Wettbewerb und die damit verbundene direkte Qualifikation für den Niederrheinpokal. Am Abend gibt es zwei Spiele, unter anderem empfängt Glück-Auf Sterkrade die DJK Arminia Klosterhardt und ihr könnt mit FuPa.tv hautnah dabei sein.

Es ist ein Spiel, in dem die Favoritenrolle schnell vergeben ist. Wenn am Abend die DJK Arminia Klosterhardt im Kreispokal bei Glück-Auf Sterkrade antritt, ist der Landesligist klarer Favorit. Doch das muss im Pokal erstmal rein gar nichts bedeuten und der heimische A-Ligist ist mit Sicherheit nicht chancenlos, dazu gab es in den Pokalwettbewerben auf Verbands- und Kreisebene alleine in dieser Spielzeit schon zu viele vermeintliche Überraschungen.

Für beide Mannschaften ist es bereits das vierte Spiel im diesjährigen Kreispokal. Besonders Klosterhardt zeigte sich in den ersten drei Runden torhungrig und erzielte insgesamt 44 Treffer. In der 1. Runde gab es den bislang höchsten Erfolg, als die DJK die Hobby-Liga 78 mit 21:1 besiegte. Nach einem ebenfalls deutlichen 13:2-Erfolg über die SG Oberhausen 92 in der 2. Runde folgte ein 10:0-Sieg im Achtelfinale gegen die SG Osterfeld. Der Weg von Glück-Auf führte über den TSV Safakspor Oberhausen (5:3), den PSV Oberhausen (14:0) und die DKJ Adler Oberhausen (4:2) in die Runde der besten acht Teams des Fußballkreises Oberhausen-Bottrop. Es wird spannend zu sehen, wer sich für das Halbfinale qualifizieren kann.

So starten die Mannschaften

