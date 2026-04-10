Live bei FuPa! Neuwerk zu Gast beim OSV Meerbusch

Das FuPa-Topspiel-der-Woche live auf YouTube! – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Das Topspiel der Bezirksliga, Gruppe 3, am Freitagabend (10. April, 19.45 Uhr) ist schon fast so etwas wie ein vorgezogenes Entscheidungsspiel – und das am 27. Spieltag. Denn dann sind die Sportfreunde Neuwerk bei Spitzenreiter OSV Meerbusch zu Gast, wo die Osterather den Vorsprung auf ihren ersten Verfolger auf neun Punkte erhöhen könnten. FuPa Niederrhein ist vor Ort Am Krähenacker, überträgt die Partie live auf YouTube und liefert alle Highlights auf FuPa.tv!

Für die Sportfreunde Neuwerk gilt es, an den Kreispokal-Erfolg gegen den Rheydter Spielverein anzuknüpfen, den sie auf heimischer Anlage am Ostersamstag für sich entscheiden konnten. Denn in der Liga muss die Mannschaft von „Dony“ Karaca zum Spitzenreiter OSV Meerbusch, der Stand jetzt sechs Punkte vor den Gladbachern liegt. Dabei ist anzumerken, dass die Sportfreunde immer noch ein Spiel weniger haben als der Osterather Liga-Primus.

Wenn einer den OSV knacken kann, dann die Neuwerker

In der laufenden Spielzeit haben sich die Meerbuscher erst zwei Mal geschlagene geben müssen und die letzte Niederlage ist immerhin schon fast ein halbes Jahr her – und das ausgerechnet gegen den jetzigen Topspiel-Gegner. Im Hinspiel haben Christian Schultz und ein doppelter Lasse Buschmann für den 3:1-Sieg der Sportfreunde gesorgt. Noch einmal wird sich der OSV vermutlich nicht schon nach einer halben Stunde so abkochen lassen, dass die Partie quasi schon gelaufen ist – dafür ist die Form der Mannschaft von Dominik Voigt aktuell zu stark.