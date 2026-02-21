Live: BAK 07 schaftt das 1:1 bei Bayern, und dann....

Vorbericht

Der Berliner AK erlebt eine außergewöhnlichen Hinrunde. Am letzten Vorrundenspieltag verliert Hertha mit 2:3 gegen den Chemnitzer FC, während der BAK ein 0:0 gegen 1. FC Union Berlin holt – und ohne Nachwuchsleistungszentrum in die nationale Meisterrunde einzieht.

Eine Geschichte, die bundesweit Beachtung findet. Doch der Kampf um die deutsche Meisterschaft ist eine Herausforderung.

0:4 in Gladbach, 1:3 in Leipzig

Zum Auftakt unterliegt der BAK deutlich bei Borussia Mönchengladbach mit 0:4. Am zweiten Spieltag zeigt sich die Mannschaft stabiler, verliert jedoch 1:3 bei RasenBallsport Leipzig. Der erste Treffer kann erzielt werden durch Qi Xiang.

Die Bilanz nach zwei Auswärtsspielen: null Punkte, 1:7 Tore, Tabellenplatz sechs. Die Lernkurve ist steil, die Gegner sind Topadressen des deutschen Nachwuchsfußballs.