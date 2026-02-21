Live: BAK 07 schaftt das 1:1 bei Bayern, und dann....

Vorbericht
Der Berliner AK erlebt eine außergewöhnlichen Hinrunde. Am letzten Vorrundenspieltag verliert Hertha mit 2:3 gegen den Chemnitzer FC, während der BAK ein 0:0 gegen 1. FC Union Berlin holt – und ohne Nachwuchsleistungszentrum in die nationale Meisterrunde einzieht.
Eine Geschichte, die bundesweit Beachtung findet. Doch der Kampf um die deutsche Meisterschaft ist eine Herausforderung.
0:4 in Gladbach, 1:3 in Leipzig
Zum Auftakt unterliegt der BAK deutlich bei Borussia Mönchengladbach mit 0:4. Am zweiten Spieltag zeigt sich die Mannschaft stabiler, verliert jedoch 1:3 bei RasenBallsport Leipzig. Der erste Treffer kann erzielt werden durch Qi Xiang.
Die Bilanz nach zwei Auswärtsspielen: null Punkte, 1:7 Tore, Tabellenplatz sechs. Die Lernkurve ist steil, die Gegner sind Topadressen des deutschen Nachwuchsfußballs.
BAK 07 im Pokal gegen Hertha BSC – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress
Bayern mit Sieg und Niederlage
Der FC Bayern steht nach zwei Spieltagen auf Rang vier. Zum Auftakt verlieren die Münchner 0:2 beim 1. FC Kaiserslautern, reagieren aber mit einem klaren 5:1-Heimsieg gegen Hannover 96. Mit 3 Punkten und 5:3 Toren bleibt Bayern in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen, angeführt von Leipzig und Kaiserslautern (je 6 Punkte).
Moabiter U19 mit Mut
Der BAK reist erneut auswärts an – wieder zu einem Schwergewicht. Doch trotz der beiden Niederlagen zeigt die Mannschaft phasenweise, dass sie auf diesem Niveau mithalten kann. Entscheidend wird sein, die Fehlerquote zu minimieren. Um in der Liga anzukommen.
11 Uhr Liveticker hier
Um 11 Uhr am Campus trifft der Tabellenletzte auf den Vierten. Auf dem Papier ist die Rollenverteilung klar. Doch der Berliner AK hat in dieser Saison bereits bewiesen, dass er große Namen nicht fürchtet – und dass Sensationen in dieser Geschichte dazugehören.
