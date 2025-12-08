LIVE: Auslosung des Sparkassen Masters

Neu: Qualifikationsrunde für Reserveteams

Eine wesentliche Neuerung in diesem Jahr ist die Einführung einer zusätzlichen Qualifikationsrunde für zweite, dritte und vierte Mannschaften bis maximal A-Kreisliga. Diese sogenannte Reserve-Runde wird am 27. und 28. Dezember 2025 in Bad Sassendorf ausgetragen. Gastgeber und Ausrichter dieser Auftaktrunde ist der BV Bad Sassendorf. Die erfolgreichsten Teams dieser Reserve-Runde sichern sich die begehrten Startplätze für die Vorrunden im Januar, in denen traditionell die ersten Mannschaften antreten.

Die Vorrundenspiele mit insgesamt dann 98 Mannschaften an sieben Standorten finden wie gewohnt an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden statt. Den Auftakt machen am 3. und 4. Januar 2026 die Hallen in Warstein und Werl. In Warstein übernimmt der TuS Warstein die Ausrichtung, in Werl der SV Hilbeck. Eine Woche später, am 10. und 11. Januar 2026, folgen die Vorrunden in Welver, Soest, Lippetal, Erwitte und erstmals auch in Lünen. In Welver wird der SV Welver Gastgeber sein, in Soest der SV Westfalia Soest, in Lippetal der SC Lippetal, in Erwitte der SuS Bad Westernkotten und in Lünen der BV Lünen. Mit Lünen kommt ein neuer Standort hinzu, der das Turnier weiter bereichert und seine Reichweite über die Kreisgrenzen hinaus erweitert. Die Endrunde, traditionell der Höhepunkt des Turniers, findet am 17. und 18. Januar 2026 in Soest statt, Ausrichter SV Westfalia Soest und der SV Hilbeck. Dort werden die besten Mannschaften der Vorrunden um den Titel des Sparkassen Masters 2026 kämpfen.