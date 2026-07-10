LIVE: Auslosung der 1. Runde des Toto-Pokals in Bayern

Das Objekt der Begierde: Insgesamt 64 Mannschaften starten in der BFV-Hauptrunde. – Foto: Wolfgang Zink

Das Warten für die bayerischen Amateurklubs hat ein Ende. Am heutigen Freitagabend (10. Juli) blickt der Fußballfreistaat in die Oberpfalz. Gemeinsam mit Partner LOTTO Bayern lost der Bayerische Fußball-Verband (BFV) in der Spielbank Bad Kötzting die Paarungen für die 1. Hauptrunde im Toto-Pokal 2026/27 aus. Ab 18:30 Uhr rollen die Kugeln.

Alle Begegnungen der 1. BFV-Hauptrunde im bayerischen Toto-Pokal 2026/27

Die Ergebnisse erscheinen dann hier.

Besonders spannend wird es für die 22 Kreissieger. Diese befinden sich in einem eigenen Lostopf und dürfen sich in der gezogenen Reihenfolge ihren Wunsch-Gegner direkt aussuchen. Ein Duell gegen den TSV 1860 München, den SSV Jahn Regensburg oder den FC Ingolstadt ist also zum Greifen nah. Nach dem Wunschlos der Kreissieger werden die verbliebenen Vereine in regionale Töpfe eingeteilt.