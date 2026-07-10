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LIVE: Auslosung der 1. Runde des Toto-Pokals in Bayern
Live-Ticker: 22 Kreispokal-Sieger fordern Bayerns Top-Teams +++ Auslosung startet um 18:30 Uhr
von Boris Manz · Heute, 17:27 Uhr · 0 Leser
Das Objekt der Begierde: Insgesamt 64 Mannschaften starten in der BFV-Hauptrunde. – Foto: Wolfgang Zink
Pokal-Fieber in Bayern: Der BFV lost heute die 1. Hauptrunde des bayerischen Toto-Pokals aus. Die Auslosung im Live-Ticker.
Das Warten für die bayerischen Amateurklubs hat ein Ende. Am heutigen Freitagabend (10. Juli) blickt der Fußballfreistaat in die Oberpfalz. Gemeinsam mit Partner LOTTO Bayern lost der Bayerische Fußball-Verband (BFV) in der Spielbank Bad Kötzting die Paarungen für die 1. Hauptrunde im Toto-Pokal 2026/27 aus. Ab 18:30 Uhr rollen die Kugeln.
Alle Begegnungen der 1. BFV-Hauptrunde im bayerischen Toto-Pokal 2026/27
Die Ergebnisse erscheinen dann hier.
Besonders spannend wird es für die 22 Kreissieger. Diese befinden sich in einem eigenen Lostopf und dürfen sich in der gezogenen Reihenfolge ihren Wunsch-Gegner direkt aussuchen. Ein Duell gegen den TSV 1860 München, den SSV Jahn Regensburg oder den FC Ingolstadt ist also zum Greifen nah. Nach dem Wunschlos der Kreissieger werden die verbliebenen Vereine in regionale Töpfe eingeteilt.
Die Regeln für die erste Runde sind klar definiert. Wie gewohnt genießt das klassenniedrigere Team Heimrecht. Sollten zwei Mannschaften aus derselben Liga aufeinandertreffen, hat der Erstgezogene Heimrecht. Die Partien der 1. Hauptrunde sind für Samstag, den 18. Juli 2026, angesetzt.
Diese vier Teams aus der 3. Liga (Saison 2025/26) spielen in der 1. Runde des Bayerischen Toto-Pokals
TSV 1860 München
FC Ingolstadt 04
SSV Jahn Regensburg
1. FC Schweinfurt 05
Diese 14 Teams aus der Regionalliga Bayern (Saison 2025/26) spielen in der 1. Runde des Toto-Pokals
FC Würzburger Kickers
SpVgg Unterhaching
FV Illertissen
VfB Eichstätt
DJK Vilzing
SV Wacker Burghausen
TSV Aubstadt
SpVgg Ansbach
TSV Buchbach
FC Memmingen
SpVgg Bayreuth
TSV Schwaben Augsburg
SV Viktoria Aschaffenburg
SpVgg Hankofen-Hailing
Diese Teams aus der Bayernliga und Landesliga (Saison 2025/26) spielen in der 1. Runde des Toto-Pokals
SV Aubing München (Landesliga Südost)
TSV Großbardorf (Bayernliga Nord)
TSV 1860 Rosenheim (Bayernliga Süd)
SV Alemannia Haibach (Landesliga Nordwest)
DJK Ammerthal (Bayernliga Nord)
TSV Abtswind (Landesliga Nordwest)
TSV Seebach (Landesliga Mitte)
SV Unterreichenbach (Landesliga Nordost)
SpVgg Lam (Landesliga Mitte)
TSC Neuendettelsau (Landesliga Nordost)
SpVgg SV Weiden (Bayernliga Nord)
FC Dingolfing (Landesliga Mitte)
SV Fortuna Regensburg (Bayernliga Nord)
TSV 1880 Wasserburg a. Inn (Bayernliga Süd)
SV Heimstetten (Bayernliga Süd)
TSV Neudrossenfeld (Bayernliga Nord)
TSV 1874 Kottern (Bayernliga Süd)
TSV Schwabmünchen (Bayernliga Süd)
SV Manching (Landesliga Südwest)
FC Ismaning (Bayernliga Süd)
1. FC Lichtenfels (Bezirksliga Oberfranken West)
FC Eintracht Bamberg (Bayernliga Nord)
TSV Kornburg (Bayernliga Nord)
TSV 1882 Landsberg (Regionalliga Bayern)
Diese 22 Kreis-Pokal-Sieger 2026 spielen in der 1. Runde des Bayerischen Toto-Pokals