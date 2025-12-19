Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
– Foto: Philipp Retajski
LIVE Ausber Cup: Gievenbeck, Hiltrup und Kinderhaus peilen den Sieg an
Als Favoriten gehen die Oberligisten 1. FC Gievenbeck und TuS Hiltrup in das dreitägige Event. Titelverteidiger ist Westfalenliga-Tabellenführer SC Westfalia Kinderhaus. Alle drei stehen in der Endrunde, in der Hiltrup und Kinderhaus aufeinandertreffen.