LIVE! Aufsteiger Rhynern schockt Siegen, vier Spiele noch torlos

Vorjahres-Vizemeister RW Oberhausen hat die Saison mit einem persönlichen Erfolgserlebnis eröffnet. Beim 2:1-Sieg gegen den Bonner SC trafen mit Kerem Yalcin und Arda Süne jeweils Sommertransfers.
Schon in der abgelaufenen Saison wurden die Sportfreunde Siegen nie als klassischer Aufsteiger gehandelt. Nun hat das Team von Boris Schommers besonders in der Offensive noch namhafte Verstärkung dazugeholt und könnte ein ernsthafteres Wort um die Aufstiegsplätze mitreden. Die Siegener gastieren zum Auftakt bei Austeiger Westfalia Rhynern.
Die tatsächliche Spitzengruppe dürfte sich über die ersten Wochen traditionell erst einmal finden. Sicher haben Zweitvertretungen wie jene von Borussia Dortmund, FC Schalke 04 oder Borussia Mönchengladbach auch in dieser Spielzeit wieder das Potenzial oben mitzumischen. Auch der FC Gütersloh und 1. FC Bocholt dürften sich gemessen an den eigenen Ansprüchen wohl eher nicht mit einem Platz im tristen Tabellenmittelfeld zufriedenstellen. Gütersloh reist zu den personell komplett neu aufgestellten Sportfreunden aus Lotte. Die Bocholter bekommen es mit dem ebenfalls schwer einzuschätzenden Regionalliga-Neuling VfB Hilden zu tun. Besonders interesssant dürfte auch das Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger SV Bergsich Gladbach und SG Wattenscheid anzusehen sein. Statistische Randnotiz: In bislang drei Pflichtspieltreffen sind die Wattenscheider noch ohne Sieg.
Einstand nach Maß für die Kleeblätter. Gegen den Bonner SC brachten in Kerem Yalcin und Arda Süne zwei Verpflichtungen die Rot-Weißen auf die Siegerstraße und hievten RWO immerhin für eine Nacht an die Tabellenspitze.
Bonner SC – RW Oberhausen 1:2
Bonner SC: Elias Bördner, Julijan Popović, Roman Doulashi, Marcel Damaschek, Younes Derbali, Maximilian Pommer (82. Eray Isik), Frederic Baum, Nick Zimmermann (75. Cagatay Kader), Jonas Berg (64. Aaron Tshimuanga), Diamant Berisha (64. Simon Breuer), Josue Santo - Trainer: Björn Mehnert
RW Oberhausen: Nicolas Glaus, Pierre Fassnacht, Simon Ludwig, Michel Niemeyer, Tim Böhmer, Nils Winter (83. Hasan Onur), Luca Schlax, Burinyuy Nyuydine (46. Travis de Jong), Alexander Mühling (66. Arda Süne), Kerem Yalcin, Timur Kesim - Trainer: Sebastian Gunkel
Schiedsrichter: Thibaut Scheer (Essen) - Zuschauer: 3246
Tore: 0:1 Kerem Yalcin (16.), 1:1 Jonas Berg (34.), 1:2 Arda Süne (72.)
2. Spieltag
07.08.26 FC Gütersloh - VfL Bochum II
07.08.26 Borussia Dortmund II - 1. FC Köln II
08.08.26 SG Wattenscheid 09 - Westfalia Rhynern
08.08.26 Sportfreunde Siegen - VfB 03 Hilden
08.08.26 1. FC Bocholt - FC Schalke 04 II
08.08.26 SC Paderborn 07 II - Borussia Mönchengladbach II
08.08.26 SV Rödinghausen - Bonner SC
09.08.26 SC Wiedenbrück - SV Bergisch Gladbach 09
09.08.26 RW Oberhausen - Sportfreunde Lotte
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