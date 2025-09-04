Live auf FuPa: VdS Nievenheim gegen Star-Truppe des MSV Düsseldorf

Nach drei Spieltagen in der Bezirksliga lässt sich bereits konstatieren, dass Aufsteiger VdS Nievenheim auf dem höheren Niveau angekommen ist. Der bislang namhafteste Gegner steht mit dem MSV Düsseldorf nun unmittelbar vor der Brust. Für das Team von Thomas Boldt ist es eine Bewährungsrobe.

Denn gerade im Angesicht der dominanten Vorsaison, war nicht unbedingt klar, ob die noch junge Elf der Nievenheimer sich auch beweisen kann, wenn sie nicht mehr in nahezu jede Partie als Topfavorit antritt.

Die ersten Eindrücke sind vielversprechend, setzte es anfangs im Kreisduell gegen den SV Uedesheim noch eine 2:3-Pleite, bestach der VdS daraufhin mit dem immer noch ligaweit höchsten Saisonsieg gegen den TSV Meerbusch II (8:1). Das hochdramatische Unentschieden (1:1) gegen den Vorjahres-Viertplatzierten Bayer Dormagen untermauert den Umstand, dass Nievenheim sich in der neuen Liga auch gegen die etablierten Kräfte nicht versteckt. Die bisherige Entdeckung des Saisonstarts: Der 18-jährige Roberto Leon Grill, der in allen Ligaspielen in der Startformation stand und dabei mit vier Treffern und zwei Vorlagen brillierte. Doch auch auf Ex-Oberligaspieler Kevin Scholz ist mit bislang zwei Toren und zwei Assists erneut Verlass.