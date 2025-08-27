Live auf FuPa: Tabellenführer Biemenhorst gastiert beim KFC Uerdingen

Unter der Regie von Neu-Trainer Daniel Beine scheint derzeit einfach vieles zugunsten des SVB zu laufen. Auf den Coup gegen St. Tönis (4:3) folgte ein weiteres Torfestival gegen den FC Büderich (6:2) – in beiden Partien stand Biemenhorst zwischenzeitlich sogar in Rückstand.

Nach dem direkten Durchmarsch von der Bezirks- in die Oberliga, hat Biemenhorst in der abgelaufenen Saison bereits einen mehr als ordentlichen Eindruck hinterlassen, muss diesen nun aber im verflixten zweiten Jahr noch einmal bestätigen.

Kadertechnisch musste man nicht sonderlich viel verändern. Neue Gesichter wie jene von Dardan Pappa, Giuseppe Geukes und Nathnael Scheffler brachten bereits frischen Wind an den ersten beiden Spieltagen. Besonders Luca Pruhe überragte mit vier Treffern und zwei Assists in den ersten beiden Auftritten. Für die grundsätzlich recht junge Elf des SVB wird das erste Vereinsauswärtsspiel in der Grotenburg aber noch einmal ein komplett neues Erlebnis.

Potenzielles Wiedersehen im Pokal

Für den KFC ist es bislang ein Saisonstart mit ähnlich viel Licht und Schatten. Eine makellose Ausbeute gegen die starken Sportfreunde Baumberg (1:1) und auch noch auswärts beim SV Sonsbeck (2:2) wäre zwar im Bereich des Möglichen gewesen, doch mit zwei Punkteteilungen dürfen sich die Krefelder gemessen am Spielverlauf nicht unbedingt beschweren. Woche für Woche wird sich immer besser herauskristallisieren, ob die junge KFC-Elf schon direkt bereit ist, ganz oben mitzumischen.

Ein Statement gegen den derzeitigen Tabellenführer käme in dieser Hinsicht durchaus gelegen. Zumal das Kräftemessen mit Biemenhorst auch nur als Kostprobe für die 2. Runde im Niederrheinpokal fungieren könnte. Hier gilt weiterhin der Konjunktiv, da die Spruchkammer noch kein Urteil über den Einspruch des SSV Bergisch Born aufgrund vermeintlich nicht gemeldeter KFC-Spieler in Runde eins gemacht hat.

Am Rande: Es könnten auch womöglich die beiden zuschauerstärksten Vereine der Oberliga aufeinander treffen. In der Vorsaison führte der SVB diese Kategorie als Aufsteiger noch an, dürfte erwartungsgemäß aber recht deutlich vom KFC verdrängt werden.