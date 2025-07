Live auf FuPa: SV Biemenhorst testet gegen 1. FC Lintfort

Der Auftakt in die Vorbereitung ist beim SV Biemenhorst geglückt. Am Dienstag bescherte das Team dem Neu-Trainer Daniel Beine in seinem ersten Spiel an der Seitenlinie gleich den ersten Erfolg. Beim Bezirksligisten SV Haldern siegte der SVB nach einem Treffer von Jannis Schmitz und einem Doppelpack von Taric Boland mit 3:0. Am Wochenende kommt es zunächst zum Vorbereitungs-Highlight gegen den 1. FC Bocholt, ehe am Sonntag mit dem Test gegen den 1. FC Lintfort eine kräftezehrende Woche beschlossen. Die Partie gibt es live bei FuPa.tv.