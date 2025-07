Live auf FuPa: Springt Velbert im Bergischen Derby an die Spitze?

Die frühe rote Karte für Alessio Arambasic – der dafür natürlich gegen Velbert fehlen wird – gepaart mit dem strittigen Elfmeter für Fortuna Köln und des wohl langfristigen Ausfalls vom Aktivposten Dildar Atmaca: Trotz kämpferischer Leistung auf dem Platz und den Rängen, kam am Ende nicht viel für die Wuppertaler herum. Immerhin: Zugang Hans-Juraj Hartmann und die zuvor noch nicht spielberechtigten Daiki Kamo und Toshiaki Miyamoto sollen im zweiten Saisonspiel zumindest theoretisch einsetzbar sein. Abgesehen von den erwähnten beiden Ausfällen, gibt es für Trainer Sebastian Tyrala nur wenig Grund zur Veränderung. Die in Unterzahl agierenden WSV-Spieler lieferten den Kölnern über 90 Minuten einen aufopferungsvollen Kampf und dürften mit Velbert einen Kontrahenten auf ungefährer Augenhöhe erhalten.

Fr., 01.08.2025, 19:30 Uhr SSVg Velbert SSVg Velbert Wuppertaler SV Wuppertaler SV 19:30 live PUSH

Springt Velbert nach ganz oben?

Wie stark genau der Aufsteiger einzuschätzen ist, steht nämlich noch in den Sternen. Ähnlich wie Wuppertal stellt auch die SSVg eine außerordentlich junge Mannschaft, für die die Regionalliga in vielen Teilen aber noch komplettes Neuland ist. Umso mehr durften das Remis zum Auftakt gegen Lotte überraschen, womöglich blühen die Blauen Löwen auch gerade in der Rolle als Außenseiter immer weiter auf. Mit einem Heimsieg könnten die Schützlinge von Ismail Jaroui für eine Nacht von der Tabellenspitze grüßen.