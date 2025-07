Live auf FuPa: Solingen-Wald 03 testet bei Oberligist VfB Hilden

In der Aufstiegsrelegation war Solingen-Wald eine Nummer zu groß für die Konkurrenz. – Foto: Markus Becker

Es ist kein Geheimnis, dass sich die 1. Spvg Solingen-Wald sich langfristig in der Oberliga sieht. Wie nah das Team von Daniele Varveri diesem Meilenstein jetzt schon ist, wird sich sicherlich schon in gewisser Hinsicht in der Vorbereitung zeigen. Das Kräftemessen mit dem VfB Hilden bereits der erste Indikator für das Niveau des Landesliga-Aufsteigers sein.

Hilden ist der Oberliga-Maßstab So., 13.07.2025, 15:30 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden 1. Spvg. Solingen Wald 03 Solingen 03 15:30 PUSH

Über einen robusten Mannschaftskern und konsequente Jugendarbeit hat sich Hilden mittlerweile als Top-Team in der fünfthöchsten Spielklasse etabliert. Vier Mal in Folge landete das Team von Tim Schneider unter den besten sechs Teams der Oberliga und kann erneut auf eine grundsolide Spielzeit aufbauen. Der große Vorteil: Personell tut sich fast gar nichts in den Reihen des VfB. Mit Torhüter Leon Feher (1. FC Monheim) und Serkan Güzel (BW Mintard) gibt Hilden lediglich zwei Akteure aus dem erweiterten Kreis ab. Ohne große Anpassungsschwierigkeiten sollte es entsprechend auch in den ersten Test der neuen Saison gehen. Als Randnotiz: In der Sommervorbereitung der Vorsaison gewann Hilden – trotz anspruchsvollen Programm – vier der fünf Begegnungen. Wie gut ist Solingen tatsächlich?