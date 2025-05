Live auf FuPa: Schützenhilfe oder hängende Köpfe für den FC Kosova?

So., 01.06.2025, 15:00 Uhr SC Velbert SC Velbert FC Kosova Düsseldorf FC Kosova 15:00 live PUSH

Das ist nun aber wieder Geschichte, vor dem letzten Spieltag ist nicht nur erneut Holzheim, sondern auch der FC Remscheid an der Elf von Interimstrainer Shiqeri Alili vorbeigezogen. Vor dem letzten Spiel beim SC Velbert braucht es also tatkräftige Schützenhilfe auf den anderen Plätzen. Die Ausgangslage kurz zusammengefasst: Kosova muss in jedem Fall für einen Chance auf Platz zwei einen Auswärtsdreier einfahren, gewinnt parallel Remscheid oder Holzheim, schaut Kosova in jedem Fall in die Röhre. Bei einem Remis der HSG gäbe es noch zwei Entscheidungsspiele um den Aufstieg.