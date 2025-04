Live auf FuPa: RWO gegen Rödinghausen auf Wiedergutmachungskurs

Dabei spielte den Kleeblättern der Rückzug des KFC Uerdingen nicht gerade in die Karten. Der FC Gütersloh verschaffte sich im Vergleich zu RWO weiter Luft, der Rückstand beträgt nun drei Zähler. Verringern dürfte sich dieser aber auch nicht, Gütersloh gastiert bei der Casting-Truppe des 1. FC Düren.

Nach oben wie unten ist bis zum Saisonende also noch einiges drin für Oberhausen, im positiven Fall muss aber die Fehlleistung aus der Vorwoche gegen den FC Schalke 04 II (0:3) möglichst aus dem Gedächtnis radiert werden. Rein statistisch spielte RWO nämlich bis dahin eine grundsolide Rückrunde, auf Augenhöhe mit dem MSV Duisburg.

Doch klar ist jetzt schon: RW Oberhausen kann sehr zufrieden mit der Umbruchs-Saison sein. In den verbleibenden Spielen wird sich wohl auch so mancher Akteur noch einmal für die kommende Spielzeit ins Rampenlicht spielen wollen. Ohne den sich andeuteten glasklaren Favoriten könnte sich den Kleeblätter eine exzellente Chance zum lang ersehnten Sprung in Liga drei bieten.

Rödinghausen gewohnt solide - und schwierig zu bespielen

Mit dem SV Rödinghausen erwartet RWO dafür jedoch alles andere als einen Aufbaugegner. Der SVR steht auf Platz sieben noch in Lauerstellung und könnte bei idealem Saisonendspurt auch noch den ein oder anderen Kontrahenten einkassieren.

Die letzten beiden Partien gegen die Kleeblätter, besonders beim turbulenten Hinspielergebnis (2:2) zeigten die Westfalen einmal mehr, welch unangenehmer Gegner sie sein können.

