Live auf FuPa: Rumeln und GSV Moers kämpfen um die A-Liga

An den letzten Auftritt in der Relegation vor knapp zwei Jahren wird sich der FC Rumeln-Kaldenhausen wohl nur ungern zurückerinnern. Im alles entscheidenden Spiel gegen den klassentieferen GSV Moers II soll nun alles besser werden. Die Redaktion von FuPa Niederrhein begleitet die Partie mit Live-Highlightclips über FuPa.tv.

Beide Seiten gewannen jeweils die erste Partie in der Dreierrunde gegen den TuS Borth. Aufgrund der Anzahl der geschossenen Tore steht Rumeln dank des 5:3 knapp über den Grafschaftern, die mit 2:0 gegen Borth gewannen.

"Wir sind zwar der Tabellenführer, aber das macht aus meiner Sicht keinen so großen Unterscheid", sagte Rumelns Cheftrainer Daniel Stöpke der WAZ. Seiner Meinung nach nimmt sein Team sogar die leichte Außenseiterrolle an. "Der GSV II hat eine gute Saison gespielt und stand zurecht am Ende da oben. Wir haben eine schlechte Saison gespielt und hatten sogar noch Glück, dass es überhaupt für die Relegation gereicht hat."

Dafür stecken dem GSV mit den beiden Entscheidungsspiele gegen die Zweitvertretung des 1. FC Lintfort zwei weitere Partien in den Beinen, als zusätzlicher Nachteil würde Rumeln statt dem GSV sich den letzten offenen A-Liga-Platz schnappen.