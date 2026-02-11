Live auf FuPa: Rosellen in der Underdog-Rolle gegen Kapellen

Der SC Kapellen gewann hier zuletzt mit 3:2 gegen den 1. FC Wülfrath. – Foto: Claudia Pillekamp

Die Rollen sind klar verteilt: Der SV Rosellen – seit Jahren Stammgast in der Kreisliga A – hat kurz vor der Karnevalspause einen echten Brocken vor der Brust. Gegen Landeligist SC Kapellen bräuchte es schon einen absoluten Sahnetag, um erstmals in das Kreispokal-Finale einzuziehen.

Ob am Mittwochabend überhaupt echte Pokalstimmung aufkommt, hängt zu großen Teilen von der Tagesform der Kapellener ab. Die schlechte Nachricht für Rosellen: Selbst auf Landesliga-Niveau leistete sich das Team von Lennart Ingmann in dieser Saison bislang nur wenige Aussetzer und rangiert aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt. Zum Rückrundenauftakt war es gegen den SSV Bergisch Born (1:0) und den 1. FC Wülfrath (3:2) zwar jeweils eng, zeigte aber einmal mehr, dass der SC häufig die Nase vorn behält – selbst dann, wenn nicht alles nach Plan läuft.

Für Rosellen muss also einiges zusammenpassen. Hilfreich wäre ein Gegner, der gedanklich schon auf der Karnevalsfeier ist und den Pokalabend eher als Pflichttermin betrachtet. Für den SVR ist es zudem der erste richtig große Prüfstein in dieser Saison: Der Weg ins Halbfinale führte ausschließlich über Gegner aus der A- und B-Liga.