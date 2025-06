Live auf FuPa: Macht Solingen in Tönisberg den Aufstieg klar?

Die Redaktion von FuPa Niederrhein ist auch zum dritten Spiel der Aufstiegsrelegation vor Ort und berichtet in einem ausführlichen Ticker und liefert Live-Bilder über FuPa.tv (Highlights) und einen Youtube-Stream.

Die Kräfteverhältnisse vor der dritten Partie in der Dreierrunde sind mehr als deutlich verteilt. Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 gilt als übermächtiger Kontrahent und braucht nicht einmal unbedingt einen Sieg. Der VfL Tönisberg muss wiederum mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen, um unverhofft noch den Landesliga-Aufstieg einzutüten.

Ein Kuriosum ist dabei noch im Raume der Möglichkeit: Gewinnt Tönisberg mit 3:1, wird es unter den drei Teams zwei weitere Entscheidungsspiele geben. Doch gerade gemessen an der Einschätzungen der beiden anderen Trainer bräuchte es dafür ein kleines Fußballwunder: "Solingen hat eine Mannschaft mit Oberliga-Niveau, davon bin ich wirklich überzeugt. Die haben auch ein Budget, was Oberliga-Niveau hat. Alles andere als ein Aufstieg von Solingen wäre eine Überraschung", sagt VfL-Coach Justin Möller.

Resvanis: "Das wird kein Betriebsausflug"

Ob jegliche Gedankenspiele rund um die Ausgangslage letztlich zur Makulatur werden, liegt entsprechend in der Hand von Solingen. Schon gegen Sterkrade trat 03 dominant auf, suchte jedoch bis in die zweite Hälfte nach dem entscheidenden Durchbruch. Und obwohl diesmal auch ein Unentschieden ausreichen würde, erwartet man keinesfalls einen Selbstläufer: "Es wartet noch ein hartes Stück Arbeit auf uns", ist sich Solingens Sportchef Peter Resvanis sicher. "Das wird kein Betriebsausflug, sondern ein Fight, da die 'Seele' auch ein wenig mitspielt. Unsere Mannschaft ist vorbereitet und zusammengewachsen. Wir werden den Gegner keinesfalls unterschätzen und sind voll fokussiert."

Der Sekt ist also noch nicht kaltgestellt, in Tönisberg muss der Favorit noch ein wohl letztes Mal in dieser Saison seine Qualitäten unter Beweis stellen.