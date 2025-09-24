Live auf FuPa: Achtelfinale im Niederrheinpokal wird ausgelost

Die ersten beiden Runden im Niederrheinpokal sind gespielt, das Teilnehmerfeld von einst 64 Mannschaften ist auf 17 Teams reduziert. In Konsequenz bedeutet das: Das Achtelfinale steht vor der Tür. Ausgelost wird die Runde der letzten 16 am Mittwoch in der Sportschule Wedau. FuPa Niederrhein tickert für euch die Auslosung ab 17 Uhr live.

Unter der Leitung von Wolfgang Jades, Vorsitzender des Verbandsfußballausschusses, wird am Mittwoch in der Sportschule Wedau die nächste Runde im Niederrheinpokal ausgelost. Neben den Herren stehen dabei auch die Partien der Frauen sowie im Futsal-Niederrheinpokal im Fokus.

Bei den Herren stehen 15 Teilnehmer für das Achtelfinale bereits fest. Eine Partie ist derweil noch nicht gespielt. Am 11. Oktober ermitteln Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen das letzte noch fehlende Team (14 Uhr, FuPa-Liveticker). Als Drittligist geht RWE hier sicherlich als Favorit ins Rennen, doch die Spiele gegen RWO waren in der Vergangenheit eigentlich immer eine enge Angelegenheit.