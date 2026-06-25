 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

LIVE: ASV Neumarkt gegen Lauterhofen – TSC und Schnaittach auswärts

Traditionelles Volksfestspiel am Kalvarienberg +++ Bezirksligisten in Auerbach unter sich +++ TSC gastiert bei Fortuna Neuses +++ Laufer SV gegen Vatan Spor

von Boris Manz · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Wolfgang Zink

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Der SC Großschwarzenlohe und der 1. SC Feucht waren bereits am Dienstag im Einsatz. Am Donnerstag trifft nun der ASV Neumarkt am Kalvarienberg auf den frisch verstärkten SV Lauterhofen. Der TSV Neuendettelsau gastiert bei Fortuna Neues und auch der 1. FC Schnaittach ist nach dem 3:3 gegen den 1. SC Feucht direkt wieder im Einsatz. Die Testspiel-Highlights auf einen Blick.

Testspiele am Donnerstag: Lauferhofen gegen Neumarkt – TSC bei Fortuna Neuses

Heute, 18:30 Uhr
SV 08 Auerbach
SV 08 AuerbachSV 08 Auerbach
1. FC Schnaittach
1. FC SchnaittachSchnaittach
2
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
Laufer SV
Laufer SVLaufer SV
Vatan Spor Nürnberg
Vatan Spor NürnbergVatanspor
0
0

Heute, 19:00 Uhr
FV Fortuna Neuses
FV Fortuna NeusesFort. Neuses
TSC Neuendettelsau
TSC NeuendettelsauN'dettelsau
19:00

Testspiele am Mittwoch, dem 24. Juni: Uffenheim schlägt Weigenheim

Gestern, 20:05 Uhr
1. FV Uffenheim
1. FV UffenheimUffenheim
SV Viktoria Weigenheim
SV Viktoria WeigenheimWeigenheim
2
0
Abpfiff

Testspiele am Dienstag, dem 23. Juni: Traumstart des 1. SC Feucht und von Großschwarzenlohe nicht belohnt

Di., 23.06.2026, 19:00 Uhr
SC Großschwarzenlohe
SC GroßschwarzenloheGroß`lohe
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
2
3

Der SC Großschwarzenlohe hat sich am Dienstag gegen den Regionalligisten Eichstätt unter Neu-Trainer Steffen Israel teuer verkauft: Der SCG erwischte einen Traumstart und ging bereits nach vier Minuten in Front. Neuzugang Sven Landshuter traf erstmals im SCG-Trikot.

Der Regionalligist schlug aber zurück: Timo Meixner (21.), Luca Schraufstetter (21.) und Bryan Alexander Beusch (48.) drehten die Partie zugunsten des VfB. In der 63. Minute erzielte Maximilian Takacs noch das 2:3. Für den SCG war es der zweite Test, nach dem 1:7 gegen die SpVgg Ansbach.

SC Großschwarzenlohe – VfB Eichstätt 2:3
SC Großschwarzenlohe (Wechsel fehlen noch): Luca Thöle, Christos Chatzioglou, Philipp Schwarz, Nikolas Boukouvalas, Leland Ulhaas, Christian Heinloth, Timo Kräftner, Maximilian Takacs, Robin Renner, Sven Landshuter - Spielertrainer: Fabian Schäll - Trainer: Marco Ried
Schiedsrichter: Kevin Rösch (Nürnberg)
Tore: 1:0 Sven Landshuter (4.), 1:1 Timo Meixner (21.), 1:2 Lucas Schraufstetter (33.), 1:3 Bryan Alexander Beusch (48.), 2:3 Maximilian Takacs (63.)

Di., 23.06.2026, 18:45 Uhr
1. SC Feucht
1. SC FeuchtSC Feucht
1. FC Schnaittach
1. FC SchnaittachSchnaittach
3
3
Abpfiff

Der 1. SC Feucht und der 1. FC Schnaittach lieferten sich ein Sechs-Tore-Fest am Dienstagabend: Der Landesligist startete traumhaft. Julian Rauch und Simon Lang per Doppelschlag sorgten zunächst für das schnelle 3:0. Die Antwort des Bezirksligisten ließ aber nicht lange auf sich warten. Simon Sperber (13.) und Fabian Dressendörfer (27.) verkürzten mit Toren noch vor der Pause auf 2:3. Den Ausgleich erzielte Timon Scherber (82.) kurz vor Schluss. Beim SCG starteten neben Doppel-Torschütze Lang weitere Neuzugänge wie Keeper Arda Bozkurz oder Leandro D'Arrigo.

1. SC Feucht – 1. FC Schnaittach 3:3
1. SC Feucht (Wechsel fehlen noch): Arda Bozkurt, Joel Jehnichen, Nils Henke, Leandro D'Arrigo, Marcel Fürsattel, Berkan Wild, Alban Rexhepi, Dragan Lazarevic, Simon Lang, Philipp Nutz, Julian Rauch - Trainer: Christian Ulhaas - Trainer: Felix Spielbühler
1. FC Schnaittach: Nico Bräuer, Vincenz Scharf, Tizian Deuerlein, Tom Sommerer, Simon Sperber, Aaron Jones, Marcel Chomek, Dominik Hertlein, Fabian Dressendörfer, Simon Jaklin, Timo Müller - Trainer: Fabian Wedel
Schiedsrichter: Marvin Heimrich (Bergrheinfeld)
Tore: 1:0 Julian Rauch (2.), 2:0 Simon Lang (5.), 3:0 Simon Lang (11.), 3:1 Simon Sperber (13.), 3:2 Fabian Dressendörfer (27), 3:3 Timon Sperber (82.)