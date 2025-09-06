 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Baumberg empfängt die HSG auf neuer Anlage.
Baumberg empfängt die HSG auf neuer Anlage. – Foto: Markus Becker

Live: Afkirs Strahl kontert Baumberger Führung

Oberliga Niederrhein: Wie das mühsame Eichhörnchen erkämpft sich die Holzheimer SG bislang ihre Punkte, wird bei den Sportfreunde Baumberg dafür vor die nächste Aufgabe gestellt. Die Redaktion von FuPa Niederrhein berichtet live vor Ort.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
Holzheim
SF Baumberg

Die Sportfreunde Baumberg starteten mit einer bunten Ergebnispalette, zuletzt gegen den VfB Homberg setzte es den ersten harten Rückschlag. Dennoch wird der Elf von Salih El Halimi wieder viel zugetraut, gegen Oberliga-Neuling Holzheimer SG dürfte entsprechend die Favoritenrolle an Baumberg gehen.

Holzheim lechzt nach dem ersten Treffer

Denn auch wenn der Aufsteiger aus Neuss mit vielversprechenden Ergebnissen in der Vorbereitungsphase – wie dem 1:1-Remis gegen Regionalligist Borussia Mönchengladbach II oder dem 6:0-Kantersieg gegen den SC St. Tönis – aufhorchen ließ, wartet die Elf von Jesco Neumann im Ligabetrieb noch auf das erste Ausrufezeichen. Zwei torlose Unentschieden gegen den 1. FC Kleve und Lokalrivale VfL Jüchen-Garzweiler sind zwar aller Ehren wert, doch vor allem die Offensive sollte in den kommenden Wochen in Fahrt kommen, sollte man sich etwas Luft zur Abstiegszone verschaffen wollen. Noch wartet die HSG gar auf den ersten Treffer, immerhin machte der VfB Homberg in der Vorwoche mit einem 4:2-Sieg bereits eindrucksvoll vor, wie die Baumberger Defensive zu knacken ist.

Heute, 16:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
1
1

Höhen und Tiefen zum Baumberger Saisonstart

Nach den akuten Abstiegssorgen in der Vorsaison, wird den Baumbergern von vielen Stimmen ein ordentlicher Sprung nach oben zugetraut. Gegen den KFC Uerdingen zur Saisoneröffnung wäre ohne die Ampelkarte von Louis Klotz sicher noch mehr als das 1:1-Remis drin gewesen. Daraufhin folgte auf den Achtungserfolg gegen den ETB SW Essen (4:2) der angesprochene Rückschlag in Homberg. Noch stellen die Sportfreunde also die klassische Überraschungstüte dar. Es wird sich zeigen, was für die anreisenden Holzheimer herausspringt.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

Aufrufe: 06.9.2025, 15:45 Uhr
Markus BeckerAutor