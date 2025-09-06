Live: Afkirs Strahl kontert Baumberger Führung

Die Sportfreunde Baumberg starteten mit einer bunten Ergebnispalette, zuletzt gegen den VfB Homberg setzte es den ersten harten Rückschlag. Dennoch wird der Elf von Salih El Halimi wieder viel zugetraut, gegen Oberliga-Neuling Holzheimer SG dürfte entsprechend die Favoritenrolle an Baumberg gehen.

Holzheim lechzt nach dem ersten Treffer

Denn auch wenn der Aufsteiger aus Neuss mit vielversprechenden Ergebnissen in der Vorbereitungsphase – wie dem 1:1-Remis gegen Regionalligist Borussia Mönchengladbach II oder dem 6:0-Kantersieg gegen den SC St. Tönis – aufhorchen ließ, wartet die Elf von Jesco Neumann im Ligabetrieb noch auf das erste Ausrufezeichen. Zwei torlose Unentschieden gegen den 1. FC Kleve und Lokalrivale VfL Jüchen-Garzweiler sind zwar aller Ehren wert, doch vor allem die Offensive sollte in den kommenden Wochen in Fahrt kommen, sollte man sich etwas Luft zur Abstiegszone verschaffen wollen. Noch wartet die HSG gar auf den ersten Treffer, immerhin machte der VfB Homberg in der Vorwoche mit einem 4:2-Sieg bereits eindrucksvoll vor, wie die Baumberger Defensive zu knacken ist.