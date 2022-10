Live ab 19.30 Uhr: SSVg Velbert will gegen TuRU wieder an die Spitze Oberliga Niederrhein: Die Düsseldorfer hingegen hoffen auf bessere Ergebnisse.

Zumindest bis zum Sonntag könnte die SSVg Velbert am Dienstagabend wieder die Tabellenführung übernehmen, wenn TuRU Düsseldorf am Freitagabend um 19.30 Uhr im schicken Schmuckkästchen der SSVg zu Gast ist. Bei uns könnt ihr im Ticker live dabei sein, sobald der Anpfiff ertönt.

Die Tabellenführung hatte die Mannschaft um Trainer Dimitrios Pappas in der Vorwoche verloren, als es beim Topklub VfB 03 Hilden "nur" zu einem 2:2 gereicht hatte. Dabei hatten die Gastgeber erst in der 82. Minute überhaupt den Treffer zur 2:1-Führung erzielt, doch die Velberter gaben sich nicht auf und kamen in der Nachspielzeit durch Yasin-Cemal Kaya noch zum 2:2. Die Moral bei den Velbertern ist also intakt, dennoch zug der zuletzt stark aufspielende KFC Uerdingen vorbei und hat nun einen Zähler mehr auf dem Konto.