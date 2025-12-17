LIVE ab 19 Uhr: Die Gruppen-Auslosung des Offensiv-Cup

Zum Prozedere:

Es wird zwei Lostöpfe mit acht Mannschaften geben.Im Lostopf 1 werden die Hessenliga- und Verbandsligamannschaften, sowie die oberen vier Mannschaften der Gruppenliga enthalten sein.

Im Lostopf 2 finden sich die weiteren Mannschaften aus der Gruppen- und Kreisoberliga, sowie die Mannschaften der Kreisligen A & B. Stichtag für die Platzierung ist der Tabellenstand nach Abschluss der Hinrunde.