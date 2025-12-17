Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Halle
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Am Mittwochabend werden die Gruppen für den Offensiv-Cup ausgelost. – Foto: Offensiv-Cup
LIVE ab 19 Uhr: Die Gruppen-Auslosung des Offensiv-Cup
Wer spielt in welcher Gruppe beim prestigeträchtigen Hallenturnier des MTK? Am Mittwoch um 19 Uhr könnt ihr die Ziehung verfolgen
Der prestigeträchtige "Offensiv-Cup powered by TaunusSparkasse" feiert in diesem Winter sein Comeback. Das Hallenturnier wird am 17. Januar unter verändertem Konzept und unter Federführung der MTK-Schiedsrichter in der Krifteler Kreissporthalle ausgetragen. FuPa ist Medienpartner beim Turnier. Auf unserem Instagram-Kanal und dem Facebook-Kanal der Schiedsrichter könnt ihr ab 19 Uhr die Auslosung der Gruppenphase im Livestream verfolgen, die in der Taverna Tichero in Flörsheim stattfindet.
Es wird zwei Lostöpfe mit acht Mannschaften geben.Im Lostopf 1 werden die Hessenliga- und Verbandsligamannschaften, sowie die oberen vier Mannschaften der Gruppenliga enthalten sein.
Im Lostopf 2 finden sich die weiteren Mannschaften aus der Gruppen- und Kreisoberliga, sowie die Mannschaften der Kreisligen A & B. Stichtag für die Platzierung ist der Tabellenstand nach Abschluss der Hinrunde.
Zunächst wird aus dem Lostopf 2 jeder Gruppe ein Verein zugelost. Anschließend wird jeder Gruppe ein Vertreter aus Lostopf 1 zugelost. Dieses Prozedere wird dann noch einmal wiederholt, sodass jeder Gruppe 4 Mannschaften zugeteilt wurden.