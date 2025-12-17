 2025-12-17T10:26:01.779Z

Halle
Am Mittwochabend werden die Gruppen für den Offensiv-Cup ausgelost. – Foto: Offensiv-Cup

LIVE ab 19 Uhr: Die Gruppen-Auslosung des Offensiv-Cup

Wer spielt in welcher Gruppe beim prestigeträchtigen Hallenturnier des MTK? Am Mittwoch um 19 Uhr könnt ihr die Ziehung verfolgen

Der prestigeträchtige "Offensiv-Cup powered by TaunusSparkasse" feiert in diesem Winter sein Comeback. Das Hallenturnier wird am 17. Januar unter verändertem Konzept und unter Federführung der MTK-Schiedsrichter in der Krifteler Kreissporthalle ausgetragen. FuPa ist Medienpartner beim Turnier. Auf unserem Instagram-Kanal und dem Facebook-Kanal der Schiedsrichter könnt ihr ab 19 Uhr die Auslosung der Gruppenphase im Livestream verfolgen, die in der Taverna Tichero in Flörsheim stattfindet.

Hier geht's zum Instagram-Livestream.

Hier geht's zum Facebook-Livestream.

Alle News zum Offensiv-Cup lest ihr hier.

Zum Prozedere:

Es wird zwei Lostöpfe mit acht Mannschaften geben.Im Lostopf 1 werden die Hessenliga- und Verbandsligamannschaften, sowie die oberen vier Mannschaften der Gruppenliga enthalten sein.
Im Lostopf 2 finden sich die weiteren Mannschaften aus der Gruppen- und Kreisoberliga, sowie die Mannschaften der Kreisligen A & B. Stichtag für die Platzierung ist der Tabellenstand nach Abschluss der Hinrunde.
Zunächst wird aus dem Lostopf 2 jeder Gruppe ein Verein zugelost. Anschließend wird jeder Gruppe ein Vertreter aus Lostopf 1 zugelost. Dieses Prozedere wird dann noch einmal wiederholt, sodass jeder Gruppe 4 Mannschaften zugeteilt wurden.
